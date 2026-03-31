Pete Hegseth brókere az Irán elleni támadás előtt több millió dollárt próbált védelmi ipari cégekbe fektetni

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter brókere az Irán elleni amerikai–izraeli támadás előtti hetekben nagy összegű befektetést próbált elhelyezni vezető védelmi cégekben – állítja három, az ügyet ismerő forrás a Financial Timesnak.

A források szerint Hegseth Morgan Stanley-nél dolgozó embere februárban megkereste a BlackRock nevű vagyonkezelőt, hogy több millió dollárt fektessenek a cég Defense Industrials Active ETF nevű alapjába. Ez nem sokkal azelőtt történt, hogy az Egyesült Államok katonai akciót indított Teherán ellen.

A BlackRock szerint a 3,2 milliárd dolláros, IDEF nevű alap olyan cégekbe fektet, amik profitálhatnak a növekvő védelmi és biztonsági kiadásokból a feszült geopolitikai helyzet miatt. A legnagyobb befektetések között szerepel az RTX, a Lockheed Martin és a Northrop Grumman – ezek fő megrendelője az amerikai védelmi minisztérium –, valamint a Palantir adatfeldolgozó cég.

Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

A befektetés végül nem valósult meg, mert az adott alap akkor még nem volt elérhető a Morgan Stanley ügyfeleinek. Nem ismert, hogy később történt-e hasonló befektetés más alapokon keresztül. Az ilyen ETF-ek egyébként népszerűek, mert viszonylag olcsók és könnyen adhatók-vehetők.

Az ügy azért érzékeny, mert Hegseth közben az Irán elleni katonai fellépés egyik fő támogatója és alakítója volt. Így az, hogy a környezetében védelmi cégekbe irányuló befektetésről tárgyaltak, összeférhetetlenségi kérdéseket vet fel. A lap cikke után Sean Parnell, a Pentagon szóvivője az X-en azt írta: „Ez az állítás teljesen hamis. Sem Hegseth miniszter, sem képviselői nem keresték meg a BlackRockot ilyen ügyben.”