Súlyos betegsége ellenére Párizsban visszatér Céline Dion

A karrierjét megszakító ritka neurológiai betegsége ellenére speciális és igen kimerítő koncertsorozattal tér vissza a színpadra a kanadai Céline Dion. Szeptember 12. és október 14. között egy hónap alatt minimum 10 koncertet ad Párizsban, de ha több igénylés fut be, ennél is több koncert is szóba kerülhet. A helyszín Európa legnagyobb sport- és rendezvénycsarnoka, a 40 ezres befogadóképességű La Défens Arena lesz. Ezt az Eiffel toronyra vetített visszaszámlálás és némi fényshow után rögzített videóüzenetben jelentette be az énekesnő. Ebben többek között arról beszél, hogy jól érzi magát, sokat énekel, sőt néha kicsit még táncol is.

Dion egy igen ritka neurológiai betegség, az egymillióból egy embernél fellépő stiff person syndrome vagyis merevszemély-szindróma (SPS) miatt vonult vissza 2023-ban. Ez kontrollálhatatlan izomgörcsökkel és rángásokkal jár, amik a mozgás mellett a hangképzést is befolyásolhatják. Azóta egy meglepetésfellépése volt, a 2024-es párizsi olimpia nyitóünnepségének végén, amikor a láng meggyújtása után az Eiffel toronyból énekelte el Edith Piaf Hymne á l’amour című számát.

A helyszín azért Párizs, mert a ritka kivételként angol és francia nyelvű repertoárral is bíró énekesnő itt emiatt különösen népszerű.