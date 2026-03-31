Szijjártó a Lavrov-botrány után: Én nem személyes alapon csinálom ezeket

  • Oknyomozó újságírók újabb részleteket hoztak nyilvánosságra arról, hogyan beszélget Szijjártó Péter Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel illetve az orosz energiaügyi miniszterhelyettessel.
  • Szijjártó egyrészt segítséget ígért Lavrovnak egy orosz oligarcha testvérének érdekében, másrészt az oroszoktól kért támpontokat a szankciós listával kapcsolatos érveléshez.
  • Szijjártó Pétert a mezőtúri fórumán a 444, a Telex és az RTL kérdezte, a propaganda mellett.
video szergej lavrov Szijjártó Péter video
Kapcsolódó cikkek

„Mindig a rendelkezésedre állok” – már hangfelvételen is hallható, Szijjártó hogyan ígért segítséget Lavrovnak

Egy nemzetközi oknyomozó cikkben kiszivárgott beszélgetések szerint a magyar külügyminiszter fontos uniós információkat osztott meg Moszkvával, és a Kreml érdekeit képviselve a szankciók enyhítésén dolgozott. Egyszer azt is kérte az oroszoktól, hogy segítsenek neki megérvelni Brüsszelben, miért magyar érdek levenni orosz oligarchákat az EU-s szankciós listáról.

Benics Márk
Gundalf a 444-nek: Dezinformáltam az Alkotmányvédelmi Hivatalt

A nyilvánosság elé áll Hrabóczki Dániel, akit Gundalf néven ismert meg az ország nyilvánossága a titkosszolgálati botrányban. A 444-nek elmondta: az Alkotmányvédelmi Hivatalban tett meghallgatáson valótlanságokat állított. Úgy érezte, hogy a Tisza összeukránozása a cél, ezért „kezébe vette az irányítást”.

Bokros Dorka, plankog, Bábel Vilmos, Botos Tamás
Putyin hírszerzői jelenthetik a Fidesz utolsó igazi esélyét

Két héttel a választások előtt tovább fogy Orbán lendülete – és még mindig nem szállt fel a fekete hattyú. Mennyit ér meg Moszkvának, hogy maradjon a kormány? Rácz Andrást kérdezzük élőben.

Kovács Bendegúz, Rényi Pál Dániel, Botos Tamás
Pecsenyezsírban úszva mértük fel a hangulatot a választás előtt

Hogyan látják a közhangulatot a résztvevők egy igazi közösségi eseményen, az abonyi Pecsenye Parádén? Hallottunk nemzeti oligarchákról, külföldre költözött fiatalokról és van, aki szerint minden rendszerben az a legrosszabb, ami utána jön.

Bokros Dorka, plankog, Kristóf Balázs
A rendszer sötét titkai robbannak be a kampányhajrában

Titkosszolgálati játszmák, példátlanul súlyos ügyek és az országot megdöbbentő kiállások előzik meg a választást, ahol már világpolitikai tétje is van annak, hogy mi magyarok milyen rendszerben akarunk élni.

Kiss Bence, plankog, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz, Botos Tamás
