A kubai kormány több mint kétezer rabot bocsát szabadon

A kubai kormány csütörtökön bejelentette, hogy húsvét alkalmából 2010 rabnak adja vissza szabadságát, hozzátéve, hogy az amnesztiában részesülők között külföldi állampolgárok, köztük nők is vannak.

A tájékoztatásból az nem derült ki, hogy milyen feltételek mellett bocsátják szabadon az embereket, illetve az sem, hogy korábban milyen bűncselekmények miatt kerültek börtönbe. A közleményben mindazonáltal kiemelték, hogy 2011 óta már több mint 11 ezren szabadultak amnesztiával. Bár Havanna tagadja, hogy az országban lennének politikai foglyok, aktivisták februári adatai szerint Kuba-szerte 1214 embert tartanak börtönben politikai okokból.

Kubai fogvatartottak a maximális biztonságú "Combinado del Este" börtönben Havannában. Fotó: ADALBERTO ROQUE/AFP

Kuba nem először hirdet amnesztiát a karibi ország fontos diplomáciai pillanataiban: tavaly, a Vatikánnal történő egyeztetések részeként 553 foglyot engedett el, Ferenc pápa szentévre vonatkozó kérésére válaszolva. (MTI)

