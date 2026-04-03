A szerb vasúttársaság „biztonságosnak” minősítette a Szabadka-Szeged vonalat, amin 24 órán belül kisiklott egy vonat

Mindössze 24 órával azután, hogy a Szerb Vasúti Infrastruktúra „biztonságosnak és megfelelő minőségűnek” nevezte a Szabadka–Belgrád gyorsvasutat, baleset történt a Pionir gyár közelében, a Szabadka–Szeged vonalon – erősítette meg több helyi forrás is.

A vonat éppen elhagyta a szabadkai állomást, amikor kisiklott. Személyi sérülés nem történt, a szerelvény sem borult fel, csak leugrott a sínekről – írta a Pannon RTV közlése alapján a Szabad Magyar Szó.

Kisiklott a Szabadka és Szeged között közlekedő személyvonat.
A balesetre reagálva Sebők Róbert, tartományi képviselő, a Szabadság és Igazságosság Párt (SSP) frakcióvezetője közleményt adott ki, amelyben a katasztrófát a vasúti biztonsági rendszer kudarcaként értékelte.

„Ez újabb aggasztó bizonyíték arra, hogy súlyos problémák vannak a vasúti infrastruktúra biztonsági rendszerében” – írta.

Hozzátette: a hivatalos magyarázat szerint a váltó meghibásodása vezetett a kisiklásához, de szerinte jogos a kérdés, „próbálják‑e ismét relativizálni a felelősséget”, ahogy azt Aleksandar Vučić elnök tette az újvidéki pályaudvar előtetőjének leomlása után.

A Szerb Vasúti Infrastruktúra éppen egy nappal a baleset előtt közölte, hogy a Belgrád–Szabadka gyorsvasúton a közlekedés „akár 200 km/órás sebességig is biztonságos, minőségi és hatékony”. A közleményben azt írták, hogy a vonal a „fejlett európai vasúti hálózat” része, és mindenben megfelel „a polgárok, a gazdaság és a szerb állam igényeinek”.

