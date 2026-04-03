Gyűlöletcunami Nyírbogáton: a fideszes képviselő felesége kinyomozza, kik beszéltek ellene A szavazat árában, és előhúz egy rejtélyes pedofilsztorit

„Itt egy hete gyűlöletcunami van, a legenyhébb, amit kapunk, a dögöljetek meg. Ki az, aki látta ezt a magát dokumentumfilmnek nevező politikai koholmányt? Tegye fel a kezét! Ugye mindenki?” - kérdezi a polgármester a mikrofonba az ötezres kisváros nagytermében, és buzgón emelkedik is minden kéz, még egy ölben ülő kisfiúé is a sor szélén. Össznépivé tett kríziskommunikációban vagyunk Nyírbogáton.

Nyírbogát, lakossági fórum Fotó: Kristóf Balázs/444

A színpad előtt Dr. Rizsák Ildikó polgármester-háziorvos áll, aki nem mellesleg a nyírségi fideszes kiskirály, Simon Miklós országgyűlési képviselő felesége. Előtte szép számban, közel 400-an a hívei és szövetségesei. A hirtelen összehívott csütörtök esti lakossági fórumra, úgy tűnik, csak a polgármester emberei és támogatói jöttek el, ők töltik meg zsúfolásig a termet. Vannak itt a környező települések vezetői közül és az Országos Roma Önkormányzat felsőbb köreiből is, ahogy a polgármester alkalmazottai, önkormányzati dolgozók is bőven.

Ők most mind együtt hallgatják a helyi ellenzék leleplezését, amit a polgármester egy állítólagos pedofil bűncselekményről szóló névtelen levéllel dob fel.

Miközben az ország még a tiszás informatikusok elleni kamupedofil titkosszolgálati akcióról beszél, Nyírbogáton már egy bizonyos „Niki” által írt, helyi gyermekpornográf bűncselekményekről szóló levélről van szó, amit a polgármester szerint a helyi tiszásokkal lehet összefüggésbe hozni. „Az ebben a bűncselekményben résztvevők Önöknél, a nyírbogáti kúriában szálltak meg” - áll a levélben, amit a polgármester szerint a napokban küldtek az önkormányzat e-mailjére, és amiről azt sejteti, hogy a helyi ellenzék érintett benne. A fő bizonyítéka, hogy ennek a szállásnak a gazdáját véli egy eltorzított hangfelvétel mögött, ami az ő gazdasági-politikai összefonódásait leplezi le. Csakis tiszásokról lehet szó tehát.

„Egyértelmű a gyanúnk arra, hogy a szálak rejtélyes informátorként tetszelgő körökhöz vezethetnek”.

Erődemonstráció ez, válaszul A szavazat ára című filmre, melyben több helyi nyilatkozó is azt állítja, hogy a nyírbogáti orvos-polgármester nem ír fel gyógyszert annak, aki nem áll be a sorba, a tűzifát is politikai alapon osztják, az emberek pedig alig mernek névvel-arccal felszólalni a helyi hatalom ellen, ami a felrajzolt kép szerint mindenre kiterjed és mindent leural.

A film egy hét alatt 1,8 millió megtekintésnél jár, sokan rezonálnak arra, amit a kampány csúcspontjára időzített film be akart mutatni: egy olyan, feudálisnak láttatott leszakadó Magyarországot, ahol szavazatvásárlással, fenyegetéssel, választási nyomásgyakorlással és visszaélésekkel viszi a Fidesz leszavaztatni a legkiszolgáltatottabbakat.

„Minden egyes hazug vádat visszautasítok, ami engem, az orvosi híremet, orvosi hitvallásomat, Nyírbogát város jó hírnevét és a benne élő emberek jó hírnevét sérti. Minden hazug állítást közhiteles dokumentumokkal tudom cáfolni!”

– mondja a polgármester határozottan a fórumon, és végigmegy a film főbb állításain, melyek miatt már feljelentést is tett. „A politikai kampány nem adhat mentességet a gátlástalan hazudozás alól! A hazudozásnak legyen ára” - dobja vissza a labdát A szavazat ára készítőinek.

Rizsák Ildikó polgármester, Nyírbogát Fotó: Kristóf Balázs/444

Ők, a De! akcióközösség tagjai nincsenek itt. Korábban többször is keresték a polgármestert, de nem nyilatkozott nekik - és a lakossági fórumra nem jöttek el azok sem, akiknek súlyos ellenérzéseik vannak a Simon-Rizsák házaspár helyi túlhatalmával szemben. Pedig ilyenekkel mi is találkoztunk többekkel a településen, ők azt mondták, a polgármester a fórumból show-műsort akar csinálni, hogy szervezett közönség előtt demonstrálja: a falu mögötte áll - ezért inkább a film megszólalói sem jöttek el.

Harminc méterre a fórumtól, a polgármesteri hivatal raktárából még akkor is megy a csomagosztás, amikor az emberek már csoportokban érkeznek a helyszínre.

Sonka, kolbász, liszt, olaj, cukor, nagy zsák krumpli: azt mondják, soha ekkora élelmiszercsomag nem volt még Nyírbogáton, mint ezen a választás előtti húsvéton. A csomag ránézésre legalább tízezer forint értékű, mind az 1200 háztartásnak ad egyet az önkormányzat.

Simon Miklós fideszes képviselőjelölt óriásplakátai a felesége által vezetett Nyírbogáton. Fotó: Kristóf Balázs/444

Kint Simon Miklós óriásplakátai: a polgármester szintén helyben élő férje mosolyog a képeken a templom előtt is a falusias városközpontban. Valamikor Simon volt itt a polgármester is. Már bent ült az Országgyűlésben kisgazdaként, amikor az ezredfordulón ráment a helyi posztra. Elődje szerint a politikus orvosfelesége kereste meg őt azzal, hogy adja át csendben a helyét, mert most már a férje akar polgármester lenni; még munkát is ajánlottak neki, ha feláll. Amikor ellenállt, sikkasztással vádolták meg - a bíróság később minden vád alól felmentette.