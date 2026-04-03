Hétvégén kezdődik a budapesti hidak tavaszi nagytakarítása

A Budapesti Közművek a hétvégén megkezdi a fővárosi hidak tavaszi nagytakarítását.

Fotó: Budapesti Közművek/FKF

Az Erzsébet híd lesz az első, április 4-én (szombaton) 6:30 és 13:30 között a déli, április 5-én (vasárnap) pedig az északi oldalát tisztítják majd környezetkímélő tisztítószerrel, magasnyomású, vizes technológiával.

Az FKF egyrészt arra kéri az adott időszakban közlekedőket, hogy figyeljenek az ott dolgozó munkagépekre és vigyázzanak a területen dolgozó, közfeladatot ellátó

munkatársaikra, másrészt pedig a budapestieknek üzenik, hogy segítsék a közterületek és a hidak tisztán tartását és vigyázzanak környezetükre.