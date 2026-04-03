Idén már 78 nevelőt függesztettek fel gyerekbántalmazás miatt párizsi iskolákban, 31 esetben szexuális visszaélés gyanúja is felmerült

Két héttel hivatalba lépése után Emmanuel Grégoire, Párizs frissen megválasztott polgármestere pénteken bemutatta azt a cselekvési tervet, amelyet a város közoktatási intézményeiben napvilágra került gyermekbántalmazási ügyek miatt dolgozott ki.

A párizsi közgyűlés tagjai 2026. március 29-én Emmanuel Grégoire-t választották meg Párizs új polgármesterének. Fotó: CARINE SCHMITT/Hans Lucas via AFP

Az elmúlt hónapokban ugyanis megszaporodtak a szexuális zaklatási ügyekről szóló leleplezések a párizsi iskolákban. A korábbi városvezetés ősszel megelőző programot indított, ám a kezdeményezést a szülői szervezetek és civil csoportok elégtelennek ítélték.

A szülők képviselőivel tartott egyeztetés után Grégoire bejelentette az új akciótervet, amelynek finanszírozását mintegy 20 millió euróra becsüli.

Grégoire közlése szerint az év eleje óta 78 nevelőt függesztettek fel különböző iskolákból, és 31 esetben szexuális visszaélés gyanúja is felmerült. Az érintett dolgozók főként a tanórán kívüli foglalkozásokon felügyelték a gyerekeket.

Az új városvezetés célja megtörni a hallgatás kultúráját, és biztonságosabbá tenni a közoktatási intézményeket a párizsi gyerekek számára. (MTI)