Megvan a végleges szám, több mint 90 ezren szavaznának külképviseleteken

Fontos határidő járt le csütörtökön: április 2-án délután négy óráig kérhették a választói névjegyzékbe felvételüket azok, akik külképviseleteken szavaznának, illetve ez volt annak határideje is, hogy átjelentkezzen valaki egy másik magyarországi településre az április 12-i országgyűlési választásra.

A Nemzeti Választási Iroda péntek reggeli adatai szerint végül 90 ezer fölé emelkedett a külképviseleti névjegyzékben szereplők száma, miután még az utolsó napon is mintegy 3700-an jelentkeztek be külföldi szavazásra. Összesen 90 978-an vannak most a külképviseleti névjegyzékben, ami 1,4-szerese a négy évvel ezelőtti 65 480-nak. Ők azok, akik magyarországi lakcímmel rendelkeznek, de a szavazás napján nem tartózkodnak Magyarországon.

A legtöbben, 9511-en Londonban szavaznának, míg Hágában 6327, Münchenben 5557, Bernben 4170, Stuttgartban 4168, Bécsben pedig 2955 választópolgár kívánja leadni a szavazatát. Az utolsó napon a legtöbben Londonban vetették fel magukat a külképviseleti névjegyzékbe, itt egy nap alatt csaknem 680-nal nőtt a választópolgárok száma, de mintegy 500-zal nőtt a Münchenben és 380-nal a Stuttgartban szavazók száma is, írja az MTI.

A más belföldi szavazókörbe átjelentkezettek száma még nagyobb arányban nőtt. A 2022-es 157 551-gyel szemben idén 224 657-en vannak, akik az állandó lakóhelyüktől eltérő, más belföldi szavazókörben terveznek leszavazni, ez 42 százalékos növekedést jelent. Az átjelentkezők száma úgy nőtt jelentősen, hogy közben a szavazásra jogosultaké – a népességcsökkenésből adódóan – csökkent négy év alatt: az NVI adatai szerint a választásra jogosultak aktuális száma 8 116 604 fő, ami csaknem százezerrel, arányaiban 1,2 százalékkal alacsonyabb a négy évvel ezelőttinél (8 215 304 választásra jogosult).