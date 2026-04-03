Szívinfarktust kapott a pótselejtezős kiesés után lemondott román szövetségi kapitány

Szívrohamot kapott Mircea Lucescu, aki egy nappal korábban egészségi okok miatt lemondott a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról, miután pótselejtezőn elbukták a világbajnokságot. Lucescu vasárnap került kórházba szívproblémák miatt, miután egy edzésen rosszul érezte magát. Kedden átesett egy szívműtéten, majd csütörtökön bejelentette a lemondását. Orvosai szerint az állapota az infarktus után stabil, de továbbra is a kardiológiai osztályon ápolják.
Lucescu először az 1980-as években irányította hazája válogatottját, amely abban az időszakban jutott ki első alkalommal az Európa-bajnokságra. Másodszor 2024 augusztusában vette át a román csapat felkészítését, és pótselejtezős helyet értek el az irányítása alatt a selejtező csoportban. Utána azonban múlt szerdán kikaptak Törökországtól világbajnoki pótselejtezőn.
További hírek a világbajnokságról lemaradt válogatottról:
Gattuso pénteken közös megegyezéssel távozott posztjáról. A játékosként világbajnok Gianluigi Buffon csütörtökön lemondott a csapatmenedzseri tisztségről, Gabriele Gravina pedig távozott az olasz szövetség elnöki posztjáról.
A dánok kedden az 1-1-es rendes játékidőt és a 2-2-es hosszabbítást követően 3-1-re elveszítették a tizenegyespárbajt Csehországban a pótselejtező utolsó fordulójában, ezért nem jutottak ki. Legutóbb a tíz évvel ezelőtti Eb-t kellett kihagyniuk, ráadásul a közeljövőben folytatniuk kell a generációváltást, hiszen meghatározó játékosaik közül Simon Kjaer már visszavonult, a 34 éves Christian Eriksen kijelentette, hogy ez volt az utolsó világbajnoki selejtezősorozat, amelyen pályára lépett, és Pierre-Emile Höjbjerg csapatkapitány is elmúlt már 30 éves.