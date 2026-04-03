Szívinfarktust kapott a pótselejtezős kiesés után lemondott román szövetségi kapitány

Szívrohamot kapott Mircea Lucescu, aki egy nappal korábban egészségi okok miatt lemondott a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról, miután pótselejtezőn elbukták a világbajnokságot. Lucescu vasárnap került kórházba szívproblémák miatt, miután egy edzésen rosszul érezte magát. Kedden átesett egy szívműtéten, majd csütörtökön bejelentette a lemondását. Orvosai szerint az állapota az infarktus után stabil, de továbbra is a kardiológiai osztályon ápolják.

Lucescu először az 1980-as években irányította hazája válogatottját, amely abban az időszakban jutott ki első alkalommal az Európa-bajnokságra. Másodszor 2024 augusztusában vette át a román csapat felkészítését, és pótselejtezős helyet értek el az irányítása alatt a selejtező csoportban. Utána azonban múlt szerdán kikaptak Törökországtól világbajnoki pótselejtezőn.

Gennaro Gattuso pénteken távozott az olasz válogatott szövetségi kapitányi posztjáról. Tavaly júniusban nevezték ki, az irányításával nyolc mérkőzésen hat győzelem, egy döntetlen és egy vereség volt a nemzeti csapat mérlege. Egyetlen döntetlenjüket az olaszok kedden Bosznia-Hercegovina otthonában játszották a világbajnoki pótselejtező utolsó fordulójában, de mivel a tizenegyespárbajt elveszítették, sorozatban harmadszor maradnak le a vb-ről.

Gattuso pénteken közös megegyezéssel távozott posztjáról. A játékosként világbajnok Gianluigi Buffon csütörtökön lemondott a csapatmenedzseri tisztségről, Gabriele Gravina pedig távozott az olasz szövetség elnöki posztjáról.

Nem mondott le a dán labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Brian Riemer a világbajnoki kijutás elszalasztása ellenére nem maradt a válogatott kispadján. „Én vagyok a megfelelő személy az átalakítás levezénylésére. Több sztár, elismert játékos visszavonul. Ez egy fájdalmas folyamat, és a fájdalom most a legnagyobb, mert lemaradtunk a legjelentősebb tornáról” – nyilatkozta Riemer, akinek októberben a 2028-as Európa-bajnokságig meghosszabbították a szerződését.

A dánok kedden az 1-1-es rendes játékidőt és a 2-2-es hosszabbítást követően 3-1-re elveszítették a tizenegyespárbajt Csehországban a pótselejtező utolsó fordulójában, ezért nem jutottak ki. Legutóbb a tíz évvel ezelőtti Eb-t kellett kihagyniuk, ráadásul a közeljövőben folytatniuk kell a generációváltást, hiszen meghatározó játékosaik közül Simon Kjaer már visszavonult, a 34 éves Christian Eriksen kijelentette, hogy ez volt az utolsó világbajnoki selejtezősorozat, amelyen pályára lépett, és Pierre-Emile Höjbjerg csapatkapitány is elmúlt már 30 éves.