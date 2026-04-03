Több száz gyanús regisztrációt találtak egy budapesti kerület roma választói névjegyzékében

Tömeges választási visszaélés gyanúja merült fel Budapesten: a Népszava értesülései szerint mintegy négyszáz embert próbáltak gyanús körülmények között bejegyeztetni a roma nemzetiségi választói névjegyzékbe a XVIII. kerületben.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) megerősítette az információt. Közölték, hogy a Pestszentlőrinc–Pestszentimre helyi választási iroda március 24-én feljelentést tett ismeretlen tettes ellen közokirat-hamisítás és a választás rendje elleni bűncselekmény gyanújával.

A választási iroda a lapot arról tájékoztatta: a kérelmek többségét meghatalmazottak nyújtották be, a dokumentumokon szereplő aláírások pedig felkeltették az alkalmazottak gyanúját.



Az eset több mint 400 beadványt érint, a hivatal mind a 414 kérelmet továbbította a nyomozó hatósághoz.

A gyanú szerint a roma nemzetiségi névjegyzékbe való bejelentkezést hamis aláírásokkal próbálták elérni, ami nemcsak a választás tisztaságát veszélyezteti, hanem a nemzetiségi képviseletet is manipulálhatja.

A roma közösség célja, hogy az április 12-i választáson teljes jogú képviselőt juttasson a parlamentbe, amihez legalább 20 ezer érvényes szavazatra van szükség.

A roma nemzetiségi lista vezetője, Aba‑Horváth István, a Országos Roma Önkormányzat elnöke. Aba‑Horváth több évtizede tagja a Fidesznek, ugyanakkor ígéri, hogy a „cigányság érdekeit” fogja képviselni, nem pártpolitikai irányvonalat.

A nemzetiségi listákra kizárólag azok a választók szavazhatnak, akik előzetesen kérik felvételüket a névjegyzékbe – személyesen, online vagy meghatalmazott útján. Aki nemzetiségi listán szavaz, nem voksolhat pártlistára.

A csütörtök reggeli adatok szerint közel 47 ezer választó szerepel a roma nemzetiségi névjegyzékben, a cikkünk megírásakor ez a szám már 47 430 volt. A mostani botrány azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy a folyamatot könnyen manipulálhatják, ha a személyes meghatalmazások és az aláírások hitelességét nem ellenőrzik kellő szigorral.