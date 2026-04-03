Visszalépett az egyik Pest megyei jobbikos jelölt

POLITIKA

Visszalép az indulástól Vincze Miklós, a Jobbik képviselőjelöltje Pest megye 12-es számú választókerületében – jelentette be pénteken délben Facebook-oldalán. Döntését azzal indokolta, hogy pártja, a Jobbik, nem tudott országos listát állítani, illetve, hogy nem szeretne a politikai változás útjába állni.

Pest 12

Monor március 30. 12:09
Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai. Az aktuális határokat megnézheted ebben a cikkünkben.
Fontos jelöltek
  Pogácsás Tibor
    Pogácsás Tibor
    FIDESZ
  Polgár György
    Polgár György
    Tisza
  Lendvay Endre
    Lendvay Endre
    Mi Hazánk
  Magdics Mónika
    Magdics Mónika
    DK
A korábbi választások alapján
Ellenzéki Inkább
ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább
fideszes Fideszes

„Egyéni ambícióim helyett hazám érdekét helyezem előtérbe” – kezdte bejegyzését Vincze, aki közel tizenkét éve aktív szereplője a helyi közéletnek. Mint írta, ez idő alatt számos tapasztalatot szerzett arról, hogyan működik a politika helyben és országosan, és hogyan akadályozzák meg újra és újra különböző tényezők a valódi változást.

A politikus szerint az elmúlt választásokon rendre megjelentek olyan szereplők, akik – akár tudatosan, akár véletlenül – megosztották a kormányváltást akaró szavazókat. Ez több településen, köztük Nagykátán is gyengítette az ellenzéki esélyeket.

Vincze hozzátette: több mint hatszáz ember támogatta indulását, amit „megtisztelő bizalomnak” nevezett. Eredeti célja az volt, hogy pártja listás szerepléséhez is hozzájáruljon, ezzel növelve a Jobbik parlamentbe jutásának esélyét. „Az elmúlt hetek eseményei azonban új helyzetet teremtettek” – írta, utalva arra, hogy a Jobbik ezúttal nem tudott országos listát állítani, így először marad le a választásról.

A jelölt szerint döntését alapos egyeztetések és beszélgetések előzték meg: „Sok emberrel beszéltem, sok véleményt meghallgattam, és egy dolog világossá vált: a közösség érdeke most előrébb való, mint bármely egyéni ambíció.”

Bejegyzésében arra utalt, hogy szerinte a valódi politikai megújulás nem a jelenlegi parlamenti pártoktól várható: „Aki elégedett az elmúlt évek politikájával, az szavazzon bármelyik parlamenti pártra. De a változás szele ma a parlamenten kívül fúj – ennek kell most teret adni.”

Vincze Miklós a posztját azzal zárta: „Ezért úgy döntöttem, hogy visszalépek. Köszönöm mindenkinek a támogatást, a biztatást és a közös munkát. A célunk közös: egy élhetőbb, igazságosabb haza.”

A párt hivatalosan egyelőre nem kommentálta képviselőjelöltje döntését.

A sok visszalépés következtében mostanra oda jutottunk, hogy 1990 óta még soha nem indult ilyen kevés egyéni jelölt az országgyűlési választáson, mint most.

Forrás


