Az Izlandon élő magyarok nem hagyják, hogy kirekesszék őket a választásból

Több Izlandon lakó magyar jelezte a Telexnek, hogy levélben akarnak szavazni, de hiába regisztráltak időben, a szavazási csomagjuk még nem érkezett meg. Izlandon nincs külképviselet, így nehéz a szavazás. Akinek nincs magyarországi lakcíme, csak levélben szavazhat listára (mint a határon túli magyarok). Akinek van, külképviseleten vagy itthon voksolhat egyéni és listás jelöltre.

Miután húsvétkor nincs posta, a szavazási csomagok legkorábban április 7-én érkezhetnek meg, így szinte kizárt, hogy április 12-e este 7-ig visszajussanak Magyarországra.

Egy érintett azt írta, a jelenleg szolgálatban lévő tiszteletbeli konzul április 16-ig nem válaszol a levelekre, és a Facebookon sem tudnak üzenni neki. A Norvégiában található magyar külképviselet nem tudja pótolni a meg nem érkezett csomagokat. Az Izlandon élő magyarok azt találták ki, hogy ha megérkeznek a levélszavazatok, egy valaki összegyűjti, hazahozza és leadja azokat.