Inkább az önkormányzat vette meg Mussolini egykori villáját, hogy az ne legyen fasiszta gyülekezőhely

Árverésen vette meg az Adria-parti város, Riccione önkormányzata azt a villát, ami Benito Mussolini feleségéé volt, az olasz fasiszta diktátor főként nyaralásra, de időnként kormányzati ügyek intézésére is használta.

A villa sokáig elhanyagoltan állt, a 90-es évek végén vette meg a Cassa di Risparmio di Rimini bank alapítványa, és alakította át kulturális helyszínné. Most árverés bocsátották, az önkormányzat pedig azután jelentkezett be érte, hogy ajánlatott tett az épületért a fasiszta párt szimpatizánsa, Massimo Massano olasz vállalkozó és műkincsgyűjtő. Ezért attól tartottak, hogy a villa esetleg a fasiszta rendszer híveinek gyülekezőhelyévé válhat.

Fotó: Comune Riccione

Az épületet végül 1,2 millió eurós ajánlattal szerezte meg az önkormányzat. Daniela Angelini baloldali polgármester szerint a város sikere a villa megvásárlása, az továbbra is kulturális központként fog üzemelni, és integrálni fogják a városi múzeumok hálózatába. Olyan programoknak is otthon ad majd, amelyek a 20. század történelmének jó és rossz oldalát is bemutatják.

A villa neve marad Mussolini, a polgármester szerint azért, mert a történelmet nem eltörölni kell, hanem bemutatni. A település ugyanakkor tavaly hivatalosan is visszavonta Mussolni díszpolgárságát. (Guardian)

