Magyar Péter: Ha Orbán Viktor kampánycélra használja ezt a provokációt, az nyílt beismerése lesz annak, hogy hamis zászlós műveletről van szó

„Már hetek óta több helyről kapjuk a jelzéseket, hogy a korábbi besült hamis zászlós műveleteket követően, a Fidesz támogatottságának összeomlása miatt Orbán Viktor szerb és orosz segítséggel újabb határt akar átlépni. Többen nyilvánosan is jelezték, hogy Szerbiában, a gázvezetéknél fog »véletlenül« történi valami Húsvétkor, a magyar választások előtt egy héttel” – írta Magyar Péter Faebook-on azután, hogy Aleksandar Vučić szerb elnök közölte, hogy robbanóanyagot találtak a Szerbiát és Magyarországot összekötő gázinfrastruktúra közelében.

Valóban többen beszéltek arról a nyilvánosságban, hogy információk szivárogtak ki a határ szerbiai oldalára tervezett hamiszászlós műveletekről – Buda Péter nemzetbiztonsági szakértő és Rácz András Oroszország szakértő is írt ilyenekről.

Magyar Péter felszólította a miniszterelnököt, hogy tájékoztassa a fejleményekről, és hogy „hívjon meg a Védelmi Tanács ülésére, mivel bárki is szervezte ezt a provokációt, a kialakult helyzetet már a TISZA-kormánynak kell majd megoldania”.

Azt is kérte Orbántól, hogy „hagyjon fel (legalább az ünnep alatt) a pánikkeltéssel és az orosz tanácsadói által kitervelt zavarkeltéssel!” Magyar szerint ha a kormány propagandacélokra használja fel az esetet, azzal beismerik „hogy egy előre megtervezett hamis zászlós műveletről van szó”.

Magyar szerint Orbán „nem fogja tudni megakadályozni a jövő vasárnapi választást. Nem fogja tudni megakadályozni, hogy a magyarok millió lezárják hazánk történetének legkorruptabb két évtizedét.” Magyar az ügyben nyilvános vizsgálatot ígért.

Azt is írta, a magyarok „bizalma joggal rendült meg a magyar szolgálatokban az elmúlt hetekben kiderült titkosszolgálati bűncselekmény-sorozat miatt. Okkal és joggal tartanak attól a magyarok, hogy a leköszönő miniszterelnök az orosz ügynökök tanácsait követve egyre durvább hamiszászlós műveletekkel akar félelmet kelteni a saját honfitársaiban.”