Már korábban jelezték Vučićnak, hogy előfordulhat egy, a magyarkanizsai esethez hasonló esemény

Már korábban jelezték Aleksandar Vučićnak és az állami vezetésnek, hogy előfordulhat egy, a maihoz hasonló esemény – mondta Đuro Jovanić, a szerb Katonai Biztonsági Ügynökség (VBA) igazgatója a magyarkanizsai esettel kapcsolatban délután. Azt mondta:

„Elutasítással és egyet nem értéssel találtuk magunkat szemben. Ugyanez volt a helyzet akkor is, amikor bemutattuk azokat a vonatkozó mutatókat, amelyek arra utaltak, hogy az állomások és a gázinfrastruktúra veszélybe kerülhet.”

„Rendelkeztünk információval arról, hogy egy migránscsoportból származó, katonai kiképzésben részesült személy szabotázst próbál majd végrehajtani a gázinfrastruktúra ellen” – mondta. Hozzátette, hogy naponta találkoztak hamis információkkal a bűncselekmény, vagyis a szabotázs támadás elkövetésének időpontjáról és módjáról. A vasárnapi akciót is alapos terepmunka előzte meg elmondása szerint, valamint információik voltak arról, hogy „egy migránscsoporthoz tartozó személy megpróbál diverziót végrehajtani a gázinfrastruktúra ellen”. „Az illetőt őrizetbe fogjuk venni” – jelentette ki.

„A dezinformációk azt sugallják, hogy a Szerb Hadsereg és annak tagjai egy másik vagy harmadik fél érdekében cselekednének úgy, hogy ukrán robbanóanyagot találnak, és ezért Ukrajnát hibáztatják. Ez nem igaz. A Szerb Hadsereg nem avatkozik be más országok politikai folyamataiba. Az, hogy ki a robbanóanyag gyártója, nem jelenti azt, hogy ő az elkövető vagy a megrendelő. A robbanóanyagon lévő jelölések alapján látható, hogy az az Egyesült Államokban készült”

– mondta. Hozzátette, hogy a robbanóanyagot külön csomagolva, hermetikusan lezárva találták meg, a gyújtóeszközök (detonátorkapszulák) külön előkészítve és szállításra csomagolva voltak, valamint robbantózsinórt és a robbanóanyag diverzió végrehajtásához szükséges megfelelő eszközöket és felszerelést is találtak.

Rácz András külpolitikai szakértő a történtekre novella műfajban reagált, aminek története a fiktív Pirézia és vezetője, Zsíros Győző hamis zászlós akciójáról szólt a gázellátás ellen. Ennek legújabb Facebook-bejegyzésként megosztott részében azt írta, hogy mivel a felhasznált robbanóanyagról a szerb biztonsági vezető annyit mondott, hogy amerikai gyártmány, tehát ebben sem ukránozott, ezért valószínű, hogy a szerb kormány ismét a saját pecsenyéjét sütögeti, és most derült ki, hogy csak korlátozottan hajlandóak elköteleződni „Zsíros Győző” mellett.

Rácz szerint „Vucic megtette azt a gesztust Zsíros Győzőnek és Moszkvának, hogy tolerálta a robbanóanyag elhelyezését, de ennél többre nem volt hajlandó. Nemhogy robbanás nem történt, de a kezdeti szerb bejelentések azonnal le is határolták, hogy narratív értelemben mit lehet kihozni a sztoriból”. Ezért szerinte nehéz lesz ezek után „Zsírosnak valamiféle második szeptember 11. jellegű, katasztrófa-forgatókönyvet fabrikálni”.

Mindez pedig Rácz szerint utólag végiggondolva nem meglepő dolog, hiszen a szerb kormány nemcsak az EU-val való jó viszonyra törekszik, de fontos lőszer-beszállítója Ukrajnának is. „Belgrád pedig láthatóan nem akarta ezt a két relációt azzal veszélyeztetni, hogy egy (ön)merénylettel asszisztál ahhoz, hogy Zsíros Győző valami igazán drámai bejelentést tehessen” – tette hozzá.