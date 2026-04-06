„Farády, 13-án keressél magadnak egy másik országot, baszd meg” – mondja a fideszes Pócs János egy videón, amit Halmai Ferenc Tibor, a Tisza Jász-Nagykun-Szolnok megyei jelöltje tett közzé. A felvételen Pócs folyamatosan szidalmazza Farády Zoltánt, akinek azt is mondja, hogy

„Birkahodályban hagytad a becsületed, baszd meg! (…) Vegyek neked még egy diplomát? (…) Szükséged lesz rá.”

A jelenet nemcsak ezért szürreális, hanem azért is, mert a videót egy közműárokban álló férfi rögzítette, aki közben egy csövet is vizsgál. Az is látszik, hogy őt is rögzítik fentről.

A videóhoz a megszólított Farády Zoltán fűzött magyarázatot. Ő a helyi fogorvos, indult a Tisza előválasztásán, és rajta van a párt országos listáján is, a szimbolikus 162. helyen.

Farády szerint azért mászott be a Jászapáti melletti közműárokba, mert egy „régóta fennálló szóbeszédnek akart utánajárni”, miszerint egy illegális vezeték termálvizet szállíthat. Azt írja, a kormányhivataltól korábban is kért információkat az állítólagos vezetékről, de sikertelenül. Most azonban egy építkezés miatt kiástak egy közműárkot, „ami során felszínre került az a vezeték, melynek a létezését helyi beszámolók alapján sejtettük.” Egy 125 milliméter átmérőjű vízcsövet találtak, amit 42 fokosnak mértek, és ami nem szerepel a közműtérképen Farády szerint.

Ekkor jelent meg Pócs János a helyszínen és kezdte szidalmazni Farádyt. Az esetről Pócs is közölt egy felvételt, az ő videóján annyi látszik, hogy néhány férfi – egyikük Farády tiszás pulóverben – bent áll az árokban, majd kijönnek onnan.

Pócs azt írta a videóhoz, hogy „Szabotázs akció Jászapátin is! A helyi ipari park energiaellátását veszélyeztették a Tiszások”. Szerinte az akció egy építési területen volt, ahová illegálisan mentek be. Farády és Pócs is azt közölte, feljelentést tesznek.