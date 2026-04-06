Az oroszok éjjel Odesszát támadták, Zelenszkij szerint a húsvéti eszkalációt választották az ünnepi tűzszünet helyett

Újabb éjszakai orosz légicsapás sújtotta Odesszát április 6-án: három civil, köztük egy kisgyermek meghalt, tizenöten pedig megsérültek. A rakéták lakóépületeket és városi infrastruktúrát találtak el, több ház kigyulladt - számolt be róla az ukrán Odessa Journal és a Kyiv Independent.

A bombázás célpontja volt az odesszai elektromos hálózat is. Az energiaszolgáltató DTEK szerint szombat délig mintegy 16 700 háztartás maradt áram nélkül.

Az odesszai területi közigazgatás vezetője, Oleh Kiper megerősítette: a halálos áldozatok között van egy 30 éves nő és kétéves kislánya, valamint egy 53 éves asszony.

„A sajnálatos éjszakai támadásban három civil vesztette életét, és legalább 15-en megsérültek, 13 embert kórházba szállítottunk. Őszinte részvétemet fejezem ki az áldozatok családjának és szeretteinek” – mondta Kiper.

A sérültek között van egy várandós nő, egy héthónapos kisfiú és egy másik kisgyermek is. Többen súlyos állapotban vannak, a gyerekek állapotát az orvosok közepesen súlyosnak értékelik.

A mentőegységeknek sikerült minden tüzet eloltaniuk, noha a városban több alkalommal is légiriadót rendeltek el. Ennek ellenére a mentés továbbra is zajlik, és nem zárható ki, hogy emberek még a romok alatt rekedtek. A helyszínen a katasztrófavédelem és a rendőrség pszichológusai is segítik a túlélőket és a mentésben részt vevőket.

Oroszország hónapok óta rendszeresen támadja Ukrajna civil infrastruktúráját, köztük lakóépületeket és energetikai központokat. Április 3-án például Kramatorszkot érte légicsapás, amelyben négy ember, köztük egy 16 éves fiú halt meg.

Az ukrán védelmi minisztérium szerint márciusban Oroszország a háború kezdete óta a legtöbb irányított bombát vetette be – összesen több mint 7900-at.