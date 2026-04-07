Magyar: Az USA is elengedte Orbán Viktor kezét

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Facebookon reagált JD Vance amerikai alelnök budapesti látogatására, szerinte már az Egyesült Államok is elengedte Orbán kezét.

„Amerikai alelnök Budapesten: bárki is lesz Magyarország új miniszterelnöke, az USA együtt fog vele működni. Magyarul az USA is elengedte Orbán Viktor kezét. A TISZA-kormány kiemelt partnerként tekint majd az Amerikai Egyesült Államokra mind NATO-szövetségesként, mind gazdasági partnerként”

– írta, hozzátéve, hogy szívesen látják Vance mellett Donald Trump elnököt is Budapesten az 1956-os forradalom 70. évfordulóján.

Ahogy azt írtuk, az Orbán Viktorral közösen tartott sajtótájékoztató végén a Reuters kérdezte Vance-t, hogy ha Orbán esetleg veszít, akkor is együttműködnek-e majd az új hatalommal. Az alelnök elmondta, hogy persze, mert szeretik a magyar népet, de Orbán fogja megnyerni a választásokat.

Vance beszédében hosszan méltatta Orbánt, illetve Orbán és Trump kapcsolatát és fantasztikus közös eredményeiket. Vance szerint nem az ő dolga, hogy a magyar választóknak üzenjen, ugyanakkor jelzést akart küldeni mindenkinek, főleg a brüsszeli bürokratáknak, akik azért nyomják le Magyarországot, mert nem kedvelik a vezetőjét.