Már több mint 151 ezer levélszavazat érkezett a Nemzeti Választási Irodához

Már több mint 151 ezer levélszavazatot leadtak az országgyűlési választásra, ebből, az eddig ellenőrzöttek közül, több mint 28 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat - derül ki a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adataiból. A levélszavazatokból 8838-at közvetlenül az NVI-hez juttattak vissza, 142 647-et pedig a külképviseleteken adtak le.

Az április 3-i magyarországi országgyűlési választások levélszavazatai Magyarország csíkszeredai főkonzulátusán 2022. március 29-én. Fotó: Veres Nándor/MTI/MTVA

Az egyelőre nem derült ki, hogy mely országokból érkezett a levélszavazat, azt viszont közölte az NVI, hogy a legtöbb érvényes szavazási iratot, 14 497-et olyan választók juttatták vissza, akik szerbiai értesítési címet adtak meg. Romániai értesítési címmel rendelkező választópolgároktól 4326, németországi értesítési címmel rendelkező választóktól 846 érvényes szavazási irat érkezett már vissza. Magyarországi értesítési címet megadó választóktól 226 érvényes szavazási irat érkezett vissza, kettős állampolgárságot tiltó országbeli értesítési címmel rendelkező választópolgároktól 331, és van 8330 olyan érvényes szavazási irat is, amelyet olyan választópolgár adott le, aki azt kérte, névjegyzékbe vételéről e-mailben értesítsék.

A legutóbbi, 2022-es országgyűlési választásra kicsivel több mint 318 ezer levélszavazat érkezett. Nagyjából egy héttel a választás előtt abban az évben is 150 ezer körül mozgott a visszaküldött levélszavazatok száma, akárcsak most. A szavazás előtti utolsó pár napban ugrott meg ez a szám, várhatóan idén is hasonlóan fog alakulni a levélszavazatok beérkezése.