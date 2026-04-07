New York-i állást is ajánlott a miniszter Pálinkás Szilveszternek, ha nem ad interjút

Miután Szalay-Bobrovniczky Kristóf „valamilyen fura módon” megtudta, hogy Pálinkás Szilveszter százados interjút akar adni a Telexnek, több ajánlatot tett neki, hogy megpróbálja lebeszélni. Minderről Pálinkás Szilveszter számolt be a Telexnek a kedd délelőtt megjelent interjúban:

„Az első ajánlat az az volt, hogy mi lenne, ha nem mennék el nyilatkozni, és cserébe elmehetnék New Yorkba egy 4 éves katonai beosztásba. A második ajánlat az az volt, hogy létrehozhatunk nekem egy katonai szervezetet, aminek lehetek a parancsnoka. A harmadik az még abszurdabb volt az előző kettőnél, az pedig az volt, hogyha élveztem a filmes úgymond katonai munkámat, akkor foglalkozhatok a jövőben filmekkel is.”

Ez volt az a pont, ahol Pálinkás azt érezte, a teljes szakmaiságot maguk mögött hagyták, és ha a Honvédelmi Minisztériumban ez így működik, akkor ez lehet a kormány más részeinél is. Az ajánlatokat abszurdnak tartotta, és ezektől még jobban kiábrándult a rendszerből. Odabent próbált semleges maradni, de már rég eldöntötte, hogy interjút ad, és nem akarja elhallgatni az igazságot. Az interjú alapján ott helyben nem mondott nemet, ez a későbbi nyilatkozataiból válhatott világossá a miniszter számára.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a csütörtöki interjú előtt egy nappal, szerda reggel 8-ra kérette az irodájába, a megbeszélésen ott volt Zákány Péter dandártábornok is. Azt nem tudja, hogy a miniszter honnan értesülhetett arról, hogy ő interjút akar adni. Pálinkás a megbeszélésen azt érezte a miniszteren, hogy fél, hogy kiderülhetnek olyan dolgok, amik rossz fényt vetnek rá és a minisztériumára. Fenyegetés nem hangzott el.

Pálinkás csütörtökön arra számított, hogy fegyelmi indul majd ellene. Eddig ilyennel nem keresték meg a felettesei, de arra számít, hogy a héten ez bekövetkezik. Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnökkel és tiszás politikussal nem kommunikált, illetve egyik párt sem próbált kapcsolatba lépni vele.* (Magyar Péter közben arról posztolt, vasárnap összefutott Pálinkás Szilveszterrel, és tudtak váltani pár szót.)

A vele szemben megfogalmazott kritikákra azt mondta, „úgy gondolom, hogy hazugságot elárulni, az nem bűn.”

A csütörtöki interjú egyik legérdekesebb részére, Orbán Gáspárra és a csádi misszióra is visszatértek. Pálinkás múlt héten arról beszélt, hogy Orbán Gáspár isteni sugallatra kezdett a tervezésbe, és a misszió során ötven százalékos „harcértékvesztéssel” számolt.

Pálinkás megerősítette, hogy ez a beszélgetés elhangzott közte és Orbán Gáspár között, és ezt tudja majd bizonyítani, ha szükség volna erre. A miniszter és a vezérkari főnök is azt kommunikálta, hogy nincs csádi misszió, magyar katonák nem mennek Csádba, Pálinkás ugyanakkor nem zárja ki, hogy más is előáll majd részletekkel. Orbán Gáspárral az interjú után nem beszélt, és nem is számít rá, hogy fog. (*A cikkben ezt a mondatot megjelenés után pontosítottuk, illetve kiegészítettük Magyar Péter posztjával.)