Orbán kézmozdulata azt sugallta, kevésbé biztos a győzelmében, mint J. D. Vance

Orbán Viktor és J.D. Vance közös sajtótájékoztatóján elhangzott az az újságírói kérdés, hogy az Egyesült Államok vállalja-e, hogy együttműködik az új vezetővel, ha Orbán Viktor veszít.

Erre Vance azt a Magyar Péternek tetsző mondatot válaszolta, hogy „természetesen együtt fognak működni azzal, aki megnyeri a magyar választást, mert szeretik a magyar embereket és ez egy fontos kapcsolat”. Azonban hozzátette, hogy „Orbán Viktor meg fogja nyerni a következő magyar választást”.

Erre Orbán Viktor tett egy olyan kézmozdulatot, ami nagyjából azt jelenti „nem biztos”. Aztán szavakkal is hozzátette, hogy „ez a terv...”