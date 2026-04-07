Térkővel, léccel, fém kandeláberrel is ütlegelte a wc automatáját a férfi, hogy megszerezze a benne lévő pénzt, de 198 ütés is kevés volt

A Kaposvári Járási Ügyészség garázdaság bűntette és más bűncselekmények miatt nyújtott be vádiratot azzal a férfival szemben, aki – a vád szerint – perceken keresztül, több eszközzel ütötte a nyilvános illemhely automatáját az abban lévő pénz megszerzése céljából, írja közleményében a Somogy Vármegyei Főügyészség.

A vád szerint a harmincas éveiben járó férfi 2025 áprilisában a Kaposvár belvárosában lévő illemhely bejáratához ment. A férfi azonban nem a mosdót akarta használni, hanem egy térkővel a díjfizetésre szolgáló automatát kezdte nagy erővel ütni. A vádlott 151 alkalommal csapott rá a készülékre, de a masszív szerkezet nem nyílt ki. A férfi ennek ellenére nem adta fel, másodszorra egy léccel, aztán egy fém kandeláberrel tért vissza, viszont a további ütések sem hozták meg a várt eredményt. Az ütlegelés következtében az automata tönkrement, a több mint 600 ezer forintos kárt végül a biztosító térítette meg az üzemeltetőnek.

Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a büntetett előéletű vádlottal szemben börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt.