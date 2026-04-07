Transtelex: az „Árad a Tisza” szlogen skandálása miatt vertek meg három fiatalt Sepsiszentgyörgyön a helyi focicsapat edzői

A Sepsi OSK edzői húsvéthétfő este megvertek három fiatalt, akik a Tisza Párt egyik szlogenjét kiabálták Sepsiszentgyörgy utcáin – írta a Transtelex.

A fiatalok beszámolója szerint a konfliktus közvetlen kiváltó oka az volt, hogy locsolkodásból hazafelé az „Árad a Tisza” szlogent skandálták. Állításuk szerint erre reagálva Nagy Sándor, a Sepsi OSK második csapatának edzője megállt mellettük autójával, majd számon kérte őket, és a szóváltás során indulatosan hivatkozott a magyar kormány támogatásaira. Eztán a fiatalok megpróbálták megakadályozni, hogy az edző kiszálljon az autóból, aki erre segítséget hívott. A helyszínre érkező Kulcsár László edző és Hadnagy Attila sportigazgató jelenlétében a vita végül tettlegességig fajult.

Az eset egyik résztvevője a Transtelexnek azt mondta, Hadnagy közvetlenül nem ütött, de Kulcsár László és az autóból végül kiszálló Nagy Sándor súlyos sérüléseket okoztak az egyik fiatalnak, Béres Norbertnek, és a másik két fiatalt is bántalmazták. A fiatalok szerint a támadás egyértelműen politikai véleménynyilvánításuk ellen szólt, és a sportvilág helyi ismert alakjai hatalmi pozíciójukkal visszaélve, fizikai erőszakkal torolták meg a fiatalokon, hogy az ellenzéki párt rigmusát skandálták.

A lap megkereste Diószegi Lászlót, a Sepsi OSK elnökét, aki a fiatalokéval ellentétes történetet adott elő. Szerinte a verekedés úgy kezdődött, hogy „a koma visszaütött”, és határozottan állította, hogy a három fiatal kötött bele Nagy Sándorba. „Konkrét dolgokat nem tudok, de ez nem Sepsi OSK-s ügy, nekünk ehhez nincs közünk. Van 140 alkalmazott, hogy éjjel mi történt, mi nem történt, így mondják, úgy mondják, nem tudok konkrét dolgokat. Én csak hallásból hallottam, hogy három gyerek belekötött állítólag a Nagy Sanyiba, kiabáltak neki, aztán lejött a Kulcsár, Hadnagy...” – mondta az elnök.

Béres Norbert a Facebookon azt írta, feljelentést tett. A rendőrség tájékoztatása szerint hétfőn este 20:40 körül a 112-es segélyhívón érkezett bejelentés alapján vonultak ki a helyszínre, ahol öt férfit azonosítottak 26 és 54 év között. Az elsődleges ellenőrzések alapján a rendőrség úgy látja, hogy „alkoholos befolyásoltság alatt álló személyek között robbant ki spontán konfliktus, ami fizikai erőszakig fajult”. A hatóság megerősítette, hogy az egyik érintetten látható sérülések voltak, ezért orvosi segítséget kértek a helyszínre, az ügyben pedig ütlegelés vagy egyéb erőszakos cselekmény elkövetésének gyanúja miatt büntetőeljárást indítottak. A közlemény viszont nem tért ki arra, hogy ki kezdeményezte az agressziót, és arra sem, hogy voltak-e annak politikai okai.

Kátai István, az első erdélyi Tisza-sziget alapítója is reagált az esetre, szerinte szégyen, ami történt. „Nem félreértés, nem »elszabadult indulat«, nem vita – hanem nyílt, aljas erőszak. Egy fiatalembert bántalmaztak. Azért, mert kimondta a véleményét. Azért, mert a TISZÁ-hoz kötődik. Azért, mert másképp gondolkodik. És ezt külön is ki kell mondani: a bántalmazók között olyan személyek is vannak, akik vezető pozícióban dolgoznak a helyi sportéletben. Emberek, akiknek példát kellene mutatniuk – nem pedig ütni. Ez elfogadhatatlan”.