Wáberer György: Arról döntesz, hogy Európához akarsz-e tartozni vagy az oroszokhoz

„Adj esélyt magadnak! Április 12-e sorsdöntő dátum. Arról fogsz dönteni, hogy Európához akarsz-e tartozni vagy az oroszokhoz. A fiatalok jövője a tét, ezért menjünk el mindannyian szavazni! Derüljön ki végre a többség akarata. Ne maradj közömbös! Ezt a videót oszd meg barátaiddal, ismerőseiddel”

– mondja Facebook-videójában Wáberer György, aki 2023 februárjáig az Orbán-kormány alatt volt a Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Orbán Viktor nem sokkal azután mentette fel tisztségéből, hogy Wáberert a miniszterelnök veje, Tiborcz István kivásárolta cégéből, a Waberer's Internationalből, Európa meghatározó fuvarozóvállalatából.

Orbán Viktor és Wáberer György 2015. május 28-án Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Bár Wáberer György mostani, szavazásra buzdító videójában nem mondott konkrétumokat arról, hogy szerinte kire érdemes szavazni április 12-én, megjegyzésével, hogy vasárnap arról döntünk, hogy Európához vagy az oroszokhoz akarunk-e tartozni, feltehetően mégis erre próbált meg nem túl visszafogottan utalni.

18:48 - Frissítés:

Orbán Viktor a választás előtt öt nappal Magyar Péterhez hasonlóan kommentelésre adta a fejét, és úgy döntött, Wáberer György posztja alatt fejti ki a véleményét, hogy közölje, szerinte ki a győztes csapat. Ezt egy J.D. Vance-szel közös fotóval illusztrálta: