13 nyilvános beszéd 1-gyel szemben: ennyire másként hajrázik a kampányban Magyar és Orbán

Egészen eltérő kampánytaktikával fordult rá a véghajrára Orbán Viktor és kihívója, Magyar Péter. Ez kedden és szerdán különösen látványos volt. Orbán a két nap alatt egyetlen nyilvános gyűlést tartott: szerdán délután 6-kor Sopronban. Ez alatt a 48 óra alatt Magyar Péter 13 különböző településen tartott szabadtéri beszédet, kedden 7 településen járt, a menetet reggel 7-kor Ráckevén kezdve, szerdán pedig 6 helyet látogatott meg, este 7-kor Nagykanizsán zárva a sort. Az ezt megelőző állomása Kaposvár volt, ahol ennyien gyűltek össze:
Magyar állomásai a két nap alatt:
kedd:
7:00 Ráckeve
9:30 Dabas
11:30 Cegléd
13:15 Nagykáta
15:00 Gyömrő
16:30 Isaszeg
19:00 Vác
szerda:
9:00 Kiskunlacháza
11:00 Kalocsa
12:30 Baja
14:00 Szekszárd
16:30 Kaposvár
19:00 Nagykanizsa
Orbán az egész kampányát a külpolitkára húzta fel, ennek a jegyében kedden Budapesten fogadta JD Vance amerikai alelnököt, akivel közös nemzetközi sajtótájékoztatójuk után nem nyilvános nagygyűlésen léptek fel az MTK-csarnokban. Orbán ezen felül egy-egy interjút adott az Ultrahangnak és a Blikknek.