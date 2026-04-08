Nagy lehet a baj, sorra tesznek hitet a Mi Hazánk holdudvarához tartozók a Fidesz mellett. Hol van már a centrális erőtér?

Bogár László és Budaházy Edda után most Petrás János, a Kárpátia frontembere mondta el a fideszes ún. köztévében, hogy egyéniben a Fideszre szavazzanak a még a Fidesztől is jobbra helyezkedők.

Az interjú harmadik percében Petrás a Tisza pártelnökéről kezdett beszélni. A lehallgatástól elég hamar eljutott a nemi identitás kérdéséig.

„Maga a pártvezető, Magyar Péter nem tudja eldönteni, mikor a nőket szereti, mikor a férfiakat. Tehát aki ebben nem tud dönteni, hogy férfit vagy nőt szeret, akkor arra hogy lehet...”

Itt a műsorvezető tett egy megjegyzést a magánélet szentségéről, mintha nem pont a köztévé lenne tele vállalhatatlan, a magánélet szentségét sértő politikai propagandával.

Petrásnak mindez egyik fülén be, másikon ki.

„Persze, csak azért döntsük el, nem tudom, hogy ez most buzi vagy félbuzi, hogy kit szeretnének Magyarország miniszterelnökének. Szeretnének egy rúzsos seggűt, aki majd megbeszéli a...”

Itt a műsorvezető megint közbeszólt, de Petrás nem hagyta magát:

„Szeretnének egy ilyen embert az ország élén látni. Aki majd megbeszéli a Donald Tuskkal, hogy melyiküknek rúzsosabb a segge, amikor találkozik Zelenszkijjel.”

A műsorvezetőnek volt humorérzéke. Csak kicsit remegett a szája, amikor az alpári buzizás után rögtön feltett egy akadémiai vitába illő kérdést:

„Hogyan látja, a 21. században vannak-e olyan kedvezőtlen folyamatok, amik rezonálnak a 20. századi eseményekre?"

Amúgy az interjúban egy dologról nem igazán volt szó: arról, hogy a mi hazánkosok miért szavazzanak a Tiszára. Sőt, egyáltalán nem volt szó arról, ami végig olvasható volt a képernyőn az interjú teljes ideje alatt: „Petrás János: Nemzeti érdek az, ha a nemzeti radikális emberek egyéniben a Fidesz-KDNP jelöltjeire szavaznak.”

Mindegy, Petrás megtette azt, amit kértek tőle. Ha marad a Fidesz, jár neki is a Kossuth-díj.