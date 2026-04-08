„Az emberek azt hiszik, hogy a miniszterelnök mindent el tud intézni, de a valóságban ez nem így van” – mondta Orbán Viktor a Blikknek

„Meghúzzuk a váratlant”

– így konferálta fel Orbán Viktor a Facebookon azt az élő interjút, amit a Blikk készített vele szerdán. Mint az interjú elején elhangzott, a Blikk Magyar Pétert is meghívta, ő azonban nem kívánt élni a lehetőséggel.

Az nem különösebben volt váratlan, hogy a kissé fásultnak tűnő miniszterelnök a választások közeledtével minél több platformon tűnik fel, az már inkább, hogy itt most egész komoly kérdéseket is kapott, és ezek mintha váratlanul érték volna.

Igaz, az elején Orbán még beszélhetett arról, hogy nagyobb biztonsági kíséretet kap „a Zelenszkij-féle fenyegetés miatt”, és egyszer még azt is bedobta, hogy „vannak mindenféle ukrán halállisták”, de onnantól már aktuális témákról kérdezte a műsorvezető, Szirmay Dávid.

Mindjárt az elején a kedden kiszivárgott, kirívóan baráti hangulatú Orbán-Putyin telefonbeszélgetés került szóba, erről Orbán csak annyit mondott, szerinte semmi rendkívüli nincs abban, hogy bizonyos vezetőkkel „barátomnak” szólítják egymást, és kifejezte abbéli reményét, hogy a titkosszolgálat majd kideríti a leirat forrását.

Amikor azonban arról kérdezték, mit szólna ahhoz, ha Magyar Péter és Manfred Weber hasonlóan barátságos hangnemben zajló beszélgetése szivárgott volna ki, akkor Orbán úgy csinált, mintha nem értené a párhuzamot, és előbb csak annyit mondott, hogy „de mi nem hallgatjuk le”, majd aztán hozzátette, hogy nem kell erről bizonyíték, ők tudják, hogy ez a helyzet.

Azt is elmondta, személyes barátság nincs a politikában, neki is iskoláskori, gimnáziumi barátaiból van olyan, aki „ha becsöngetne hozzám, hogy bajban van, odaadnám az ingem.” Amikor a riporter rákérdezett Fodor Gáborra, hogy neki is odaadná-e az ingét, Orbán annyit válaszolt: „Esetleg a felét”.

Ezután ráfordult a beszélgetés a kibontakozó gazdasági válságra, amit Orbán hosszan ecsetelt, de nem volt hajlandó elmondani, milyen konkrét intézkedéseket hozna, ahhoz azonban ragaszkodott, hogy az nem lesz feltétlenül fájdalmas.

Amikor a riporter azzal szembesítette, hogy az árstopot is valakinek meg kell fizetnie, és nem lehet örökké a bankokat és a multikat adóztatni, Orbán azt magyarázta, hogy „az a fontos, hogy ne tegyük tönkre a gazdasági élet szereplőit, el kell kerülni az elbocsátásokat”, és hogy megszorítani csak a baloldali kormányok szoktak, ő pedig a védett ár mellett van. „Ami előttünk áll, nemzeti összefogást igényel, higgadtságot és tapasztalatot” – mondta még erről.

Többször is hangsúlyozta a tapasztalat fontosságát, mire a riporter megkérdezte, hogy ezek szerint az 1990-ben kormányzati tapasztalat nélkül hivatalba lépő Antall-kormányra is igaz-e mindez. Orbán erre Horn Gyulát idézte, aki annak idején azzal kampányolt az MSZP mellett, hogy „amatőrök érkeztek, jöjjön vissza a szakértelem”. Arról hallgatott, hogy ő akkor most egyetért-e Hornnal a tapasztalat szükségességét illetően, viszont mégis oda lyukadt ki a végén, hogy belőle is nyolc év parlamenti munka után lett miniszterelnök.

A következő témát a közvélemény-kutatások jelentették: Orbán szokás szerint elmondta, hogy „nehéz mérni, hogy hol tartunk, nehéz jól tájékozódni.”

„Mi úgy tudjuk, hogy nyerésben vagyunk”

– mondta végül, és arra a kérdésre, hogy bevallaná-e, ha a számok alapján vereségre állnának, Orbán azt felelte, hogy mondhatna olyat, hogy meg kell fordítani az állást, de nem mond ilyet, mert ők vannak előnyben.

A riporter ezen a ponton kérdezte meg, hogy mit üzen Orbán annak, akit mérhetetlenül bosszant az MNB ügye? A miniszterelnök szerint ez lezárt fejezet, a törvények pedig mindenkire egyformán érvényesek. „Ott minden fillérnek meg kell lennie, ha nincs, akkor valakinek felelősséget kell vállalnia” – mondta, de amikor Lázár János kijelentéseiről kérdezték, aki „dubajozós hülyegyerekeknek” nevezte Matolcsy Ádámot és körét, Orbán kínosan nem tudott mit mondani, csak azt hajtogatta, hogy nem ismeri őket, és pletykákkal egyébként se foglalkozik, legyenek tények, amiket meg kell állapítani.

A végén defenzívába szoruló miniszterelnök végül azt mondta, sokan azt hiszik, a miniszterelnök mindent el tud intézni, pedig nem tud, az ügyészséget is csak a parlament utasíthatja, ő nem, pedig szívesen megtenné, ha felruháznák ezzel a lehetőséggel.

Végül megkérdezték Orbánt arról is, mi lesz, ha a választásokon számára kedvezőtlen eredmény születik: „Lesz egy döntés, azt el kell fogadni” – mondta, és arra a kérdésre, hogy felveszi-e a telefont a riválisának, vagy esetleg gratulálna-e neki, azt mondta,

„Mindig felvettem a telefont mindenkinek. Mindig megtettem, amit meg kellett tenni”

– mondta Orbán Viktor, de hozzátette, hogy arra készülnek, hogy győznek.