Felfüggesztett börtönt kért az ügyészség a borsodi fiatalra, aki 46 iskolában idézett elő bombariadót

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy fiatalkorú fiú ellen terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt. A vád szerint fiú robbanószerkezetek elhelyezéséről írt e-maileket iskoláknak 2025 januárjában.

A vádirat szerint a fiú a 2024/2025-ös tanévben egy tiszaújvárosi középiskola diákja volt. Csak néhány napot járt iskolába, 2024. szeptember második felétől folyamatosan igazolatlanul hiányzott. Tévés hírműsorokból vett ötletből elhatározta, hogy bombák elhelyezéséről szóló, fenyegető tartalmú e-maileket fog küldeni iskolájának. Az akkor 15 éves fiút 2025. februárjában kapták el. Akkor kiderült, hogy az e-mailek szövegét egyszerűen átmásolta az előző heti, iszlamista fenyegetésként megírt levelekből, amik miatt akkor 300 iskolában volt bombariadó.

Bombariadó a tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskolában 2025. január 28-án
Tavaly január végén, borsodi lakóhelyén mobiltelefonjáról küldte el az üzenetet, tartalma szerint a muszlimok elleni támadást kívánta megbosszulni társaival. A középiskolában értesülve a fenyegetésről a rendőrség a katasztrófavédelemmel átvizsgálta az épületet, 555 diákot és 95 dolgozót hazaküldtek, robbanóanyagot, robbanószerkezetet nem találtak. A fiú 2025. január végén „az érintett tanulók, dolgozók és családtagjaik megfélemlítése céljából” összesen 46 oktatási intézménynek küldte el a fenyegető e-mailt, 30 oktatási intézményben kiürítették az épületet, ami 2642 tanulót és 341 dolgozót érintett.

Az ügyészség a büntetlen előéletű elkövetővel szemben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott, pártfogó felügyelet elrendelésével, továbbá külön magatartási szabályként előírva a pártfogó felügyelet által szervezett csoportos foglalkozáson való részvételt. (Ügyészség)

Kapcsolódó cikkek

15 éves fiú miatt volt a héten bombariadó 46 iskolában

A rendőrök terrorfenyegetés miatt őrizetbe vették a gyereket, aki teljeskörű beismerést tett.

Kolozsi Ádám
belföld

Bombariadó volt egy tiszaújvárosi középiskolában

A Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola épületét kiürítették, a diákokat hazaküldték.

Benics Márk
belföld

Az ország több száz iskolájában van bombariadó

121 oktatási intézmény kapott fenyegető levelet.

Botos Tamás
belföld