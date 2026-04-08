Orbán Sára kiköltöztette cégét a Tiborcz-féle irodaházból

Új év, új székhely. Legalábbis, ami Szokira-Orbán Sára és Tajnafői Zita közös cégét, az Art Related Solutions Kft.-t illeti. A társaságot még 2021 decemberében hozták létre, ebben a miniszterelnök második legidősebb lányának 90 százalékos tulajdonrésze van. És mint minden gazdasági szervezetnek, székhelyre is szükség volt az alapítás során, akkori választásuk pedig egyáltalán nem volt meglepetés.

Orbán Sára és férje, Szokira Tamás 2022. május 16-án, a miniszterelnök legutóbbi beiktatásán.
Fotó: Németh Dániel/444

Az a Pasaréti út 122-124. szám alatti irodaház lett a cégük székhelye, ahol Orbán Sára sógorának, Tiborcz Istvánnak is számos cége be van jegyezve a zászlóshajó BDPST Zrt.-vel együtt. Ám nemcsak az épület, még a postaláda is közös volt a sógor cégével, amikor 2025 tavaszán ott jártunk, akkor derült ki, hogy az épületre Orbán Sára cégének nevét nem írták ki külön, így a nekik érkező leveleket is a BDPST Zrt.-vel közös postaládába kell bedobni. Így volt ez egészen 2026. január 7-ig, amikor is úgy döntöttek Orbán Sáráék, hogy jobb lenne földrajzilag különválni a BDPST-től.

belföld tiborcz istván bérlet orbán sára Art Related Solutions Kft székhely bérlakás pasarét BDPST költözés
Negyedére zuhant Orbán Sáráék cégének bevétele tavaly

A bevételek esésével párhuzamosan a kiadása is kevesebb volt a cégnek, így sikerült növelni a profitot.

Székely Sarolta
gazdaság

Céget alapított Szokira-Orbán Sára, a miniszterelnök lánya

Az Art Related Solutions Képzőművészeti Galéria és Tanácsadó Kft.-t abba a Pasaréti úti házba jegyezték be, ahol Tiborcz István cégei székelnek.

Szily László
gazdaság

Orbán Sárát kerestük, Tiborcz-cégekbe és a Mészáros-bank művészeti projektjébe futottunk bele

Orbán Sára cége egy olyan művészeti projektben adhatott tanácsot, ami az MBH Bank alapítványához kötődik. Szakmai körökben úgy tudják, Orbán második legidősebb lánya évek óta érdeklődik a képzőművészet iránt.

Windisch Judit
POLITIKA