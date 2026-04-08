Újabb kipakoló rendőr: Az NNI kiberbűnözés elleni osztályának ajtajára kódolva írták ki, hogy „Fuck Orbán, Fuck Putyin"

Újabb nemrég leszerelt rendőr adott sok tekintetben leleplező interjút a független médiának: a Partizán szerdán publikált egy még március 27-én rögzített beszélgetést Virág Norman Viktorral, aki 2021. és 2024. között felderítő nyomozó volt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájánál (NNI), a kiberbűnözési osztályon, utána pedig a III. kerületben volt készenléti csoportvezető. Az időközben híressé vált rendőrinterjúk szempontjából érdekes, hogy Virág még az előtt kereste meg a Partizánt, hogy két kollégája, Laponyi Zsolt és Szabó Bence a nyilvánosság elé álltak volna. (Hősünk mindkettejüket személyesen ismerte kollégaként.) Virág összesen tíz éven át volt rendőr, aztán elege lett, idén megírta a felmondását, megvárta a hathavi fegyverpénz februári kifizetését, majd benyújtotta azt. Hogy miért mondott fel? Az interjúban azt fejtegette, hogy egy idő után úgy érezte, hogy azt a munkát, amit idealista módon rendőrként elképzelt magának, egyre inkább a független média látja el.

Ezek voltak az interjú legérdekesebb és legerősebb pillanatai, állításai: