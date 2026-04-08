Újabb kipakoló rendőr: Az NNI kiberbűnözés elleni osztályának ajtajára kódolva írták ki, hogy „Fuck Orbán, Fuck Putyin"

Újabb nemrég leszerelt rendőr adott sok tekintetben leleplező interjút a független médiának: a Partizán szerdán publikált egy még március 27-én rögzített beszélgetést Virág Norman Viktorral, aki 2021. és 2024. között felderítő nyomozó volt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájánál (NNI), a kiberbűnözési osztályon, utána pedig a III. kerületben volt készenléti csoportvezető. Az időközben híressé vált rendőrinterjúk szempontjából érdekes, hogy Virág még az előtt kereste meg a Partizánt, hogy két kollégája, Laponyi Zsolt és Szabó Bence a nyilvánosság elé álltak volna. (Hősünk mindkettejüket személyesen ismerte kollégaként.) Virág összesen tíz éven át volt rendőr, aztán elege lett, idén megírta a felmondását, megvárta a hathavi fegyverpénz februári kifizetését, majd benyújtotta azt. Hogy miért mondott fel? Az interjúban azt fejtegette, hogy egy idő után úgy érezte, hogy azt a munkát, amit idealista módon rendőrként elképzelt magának, egyre inkább a független média látja el.

Ezek voltak az interjú legérdekesebb és legerősebb pillanatai, állításai:

  • Bár Pintér Sándor belügyminiszter azt állította, hogy a kollégái árulónak tartják Szabó Bencét, Virág, aki ugyanott dolgozott, személyesen ismeri Szabó volt kollégáit, akik a századost éppen hogy hősnek tartják.
  • Azt is elmondta, hogy Szabó több tucat pedofilt juttatott börtönbe.
  • A Szabó-Gundalf-ügyben Virág szerint felmerült a hatóság félrevezetése, hiszen igazából szó sem volt gyermekpornográfiáról. A titokzatos Henry pedig választások rendje elleni bűncselekményt és hivatali visszaélést is elkövethetett, de ezt nem vizsgálták a hatóságok.
  • A rendőrségen szerinte olyan lepukkant mosdók vannak, hogy „Hatvanpusztán a zebrák jobban vannak tartva".
  • Elmondása szerint egy kezdő járőr nettó 250 ezret, egy nyomozó nettó 350 ezret keres. Utolsó szolgálati helyén két diplomával, felsőfokú nyelvvizsgával, vezető beosztásban nettó 510 ezer volt az alapfizetése. A túlórákkal együtt párszor összejött a havi nettó 700 ezer.
  • Azt tapasztalta, hogy a tökös, beosztottjaikért kiálló rendőri vezetőket hamar kirúgják, aki viszont kiszolgálja a hatalmat, az jól jár.
  • Az állomány egy részének hangulatát érzékeltetendő mesélte el, hogy az NNI kiberbűnözési osztályának ajtajára - ez egy fedett épület negyedik emeletén található - olyan géppapírt tűztek ki, amin bináris kóddal a Fuck Orbán és Fuck Putyin felirat szerepel. Ez volt a kollégái reakciója az Ukrajna elleni 2022-es orosz invázióra.
  • A NER-kedvencekkel kivételezetten bántak. Amikor 2023-ben feltörték Mága Zoltán Facebook-profilját, a szerinte piti üggyel a lakcím szerinti kapitányság helyett az NNI foglalkozott, Mágának pedig megvolt az osztályvezető száma, akit állandóan hívogatott.
  • Amikor ilyen hírességekkel kellett foglalkozniuk, az NNI-sek viccből „VIP-rendőrségnek" nevezték magukat.
  • Egy államtitkár bankkártyaadatainak ellopása miatt túlórázniuk kellett, politikusok, állami vezetők és NER-es üzletemberek esetében rendszeres volt a sürgetés fentről. De ha ellenzéki képviselők tettek feljelentést, gyakran nem is indult eljárás.
  • Virág önmagában nem tartja problémásnak, hogy a rendőrség besegít az Alkotmányvédelmi Hivatalnak a kémelhárításban, de nem érti, ezt miért nem a hivatalos úton teszik. Elmesélt egy konkrét esetet, amikor az AH megkérte, hogy színlelt házkutatást hajtson végre valahol. Semmilyen iratot nem mutattak neki, amikor pedig megkérdezte, hogy mi lenne a jogalap, levették az ügyről.
  • Az amerikai szolgálatok egyszer jelezték nekik, hogy beazonosítottak egy Georgij Zsutavljov nevű, Magyarországon élő orosz férfit, akinek volt egy Antichat Kft nevű cége. A férfit az amerikaiak kiberbűncselekményekkel gyanúsították, de az NNI nem rendelt el eljárást, amit Virág nem értett.
  • A végén úgy érezte, hogy a munkája 80 százalékát a politikai elvárásoknak való megfelelés tette ki.
  • El tudja képzelni, hogy ellene is megpróbálnak koncepciós eljárást indítani.
