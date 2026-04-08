Z. Kárpát Dániel sem indul a választáson

Szabó Tímea után újabb képviselőjelölt lépett vissza a Budapest 11. számú választókerületben: a jobbikos Z. Kárpát Dániel szerdán a Facebookon jelentette be döntését, ami azt jelenti, hogy 16 év után távozik az országgyűlésből.

„Közösségi emberként rengeteget vívódtam azóta, hogy a politikai közösségem kudarcot vallott az ajánlásgyűjtés során, és így sem országos listánk, sem parlamenti frakciónk nem lesz. Azt tudtam, hogy egy pillanatra sem szeretnék a fanyalgó kórus részévé válni: én nagyon hálás vagyok a közösségemnek, hogy abban a megtiszteltetésben részesített, hogy 16 évig országgyűlési képviselő lehettem. Rettenetesen dühítenek a hibák és a mulasztások, mégsem fogom megtagadni a mozgalmat, aminek mindezt köszönhetem”

– írta Z. Kárpát, aki 2010 óta ül a parlamentben a Jobbik frakciójában. Pályáját a banki károsulti egyesület vezetőjeként folytatja majd.