Lopni próbáltak a Szőlő utcai javítóintézet kiürítése közben

Tisztítószereket, takarítóeszközöket és egy használt vízforralót is megpróbált ellopni a Szőlő utcai javítóintézet kiürítése során az egyik büntetés-végrehajtási felügyelő – írja a Telex. Rajta kívül két rab is megpróbált lopni, náluk ceruzákat, filceket és zsinórokat találtak a nagytakarítás után. Ezeket a tárgyakat megtalálták náluk, de a Budapesti Fegyház és Börtön parancsnoka feljelentéseket tett az ügyben.

A Szőlő utcai javítóban kitört botrány után januárban a kormány azonnali hatállyal megszüntette az intézményt. Január 30-án már rabok ürítették az épületet, szortírozták a leltárba vett berendezési tárgyakat és tisztasági festést is végeztek. A tervek szerint létrehoznak egy új, országos hatáskörű javítóintézetet, ami majd átveszi a további, megszűnő javítóintézetek feladatait is. Eközben 2,6 milliárdért elárverezték az épületet, nem tudni, ki vette meg.

Kapcsolódó cikkek

2,6 milliárd kikiáltási áron árvereznék el a Szőlő utcai javító épületét

A botrányoktól dagadó épület nem kellett a Belügyminisztériumnak a kiürítés után.

Fődi Kitti
belföld

Rabok ürítik ki a Szőlő utcai javító épületét, a BM nem kéri az értékes ingatlant

A 444 úgy értesült, hogy a tisztasági festést is a fogvatartottak végzik, a büntetés-végrehajtás munkatársainak felügyelete mellett.

Bábel Vilmos
bűnügy

A kormány lényegében azonnali hatállyal megszüntette a Szőlő utcai javítóintézetet

A rendelet hétfő éjjel jelent meg, és kedden már életbe is lép. Hamarosan a többit is bezárják, és egy országos intézetet hoznak létre.

Haász János
belföld