A kormány lényegében azonnali hatállyal megszüntette a Szőlő utcai javítóintézetet

A hétfő éjszakai Magyar Közlönyben megjelent idei első belügyminiszteri rendelet lényegében azonnali hatállyal megszüntette a Szőlő utcai javítóintézetet. A jogszabály szerint szükségessé vált „a javítóintézeti szervezetrendszer átalakítása”, és ennek első lépése, hogy „megszűnik a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézet működése”.

A már a kihirdetés másnapjától, tehát keddtől hatályos rendelet nem véletlenül első lépésként írt a botrányokkal terhelt Szőlő utcai intézet bezárásáról. A jogszabály szerint ugyanis „a folyamat következő lépéseként megkezdődik egy új – végső soron az úgyszintén megszűnő további javítóintézetek szerepét is egyedüliként átvenni hivatott – országos javítóintézet kialakítása”.

Vagyis a kormány úgy döntött, hogy felszámolja a teljes mostani javítóintézeti hálózatot. Ez mostantól a lányoknak fenntartott Rákospalotai Javítóintézet és Központi Speciális Gyermekotthonból, valamint az aszódi, debreceni és nagykanizsai fiú intézetekből áll. Arra ugyanakkor nem is utal a jogszabály, hogy „a javítóintézetek törvényes rendjének fenntartása és az intézményi feladatellátás hatékonyságának növelése” érvekkel magyarázott változtatásnak ez a fázisa mikorra várható.

Gulyás Gergely a múlt heti kormányinfón egyébként a Szőlő utcáról azt mondta: az intézettel kapcsolatban „a kormány munkáját megfelelőnek tartom, a kormánynak teendője nem volt”. Azt is állította, hogy egyetlen olyan bejelentés sem volt, amit nem vizsgáltak ki, ám ezután szembesítettük azzal: tudunk olyan jelzésről az állam felé Juhász Péterrel kapcsolatban, ami úgy tűnik, hogy következmény nélkül maradt.