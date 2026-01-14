Szőlő utca: A kormány egyre több állítása válik tarthatatlanná

Nincs kiskorú érintett. Azért tartóztatták le őket, mert a kormány teszi a dolgát. A kormány nem tudott arról, hogy a Szőlő utcában ilyen esetek történnek. Ez egy börtön, ahol bűnözők vannak.

Ahogy telik az idő, egyre több kormányzati állítás válik tarthatatlanná a Szőlő utcai javítóintézet körüli botrányok ügyében.

A botrány a nyilvánosságban azzal indult, hogy a rendőrség 2025. május 27-én őrizetbe vette, majd le is tartóztatta a Szőlő utcai javítóintézet igazgatóját, Juhász Péter Pált azzal a gyanúval, hogy az élettársával, A.-val függőségi viszonyt alakított ki a gyerekvédelemben nevelkedett lányokkal, akiket aztán az élettársával prostitúcióra kényszerítettek. Juhászt később hűtlen kezeléssel és hamis magánokirat felhasználásával is meggyanúsították – mivel az élettársát és a kizsákmányolt lányokat is fiktív módon alkalmazhatta a javítóintézetben –, illetve pénzmosással is.

Juhász és A. letartóztatásakor két, több tízmillió forintot érő autót, egy Lexust és egy Ford Ranger Raptort foglalt le náluk a rendőrség (éppen ezek lettek gyanúsak az ellenőröknek a kifogástalan életvitel vizsgálaton), valamint 120 millió forintot érő készpénzt euróban, amerikai dollárban, svájci frankban és forintban.

Az igazgató és az élettársa egy kétszintes fővárosi házban élt, de több forrásunk is beszélt további ingatlanokról.

Ahogy azt feltártuk, ugyan már a 2000-es évek elején, és a 2010-es években is érkezett a rendőrséghez bejelentés a gyerekvédelemből Juhásszal kapcsolatban, a férfi karrierje mégis töretlenül haladt előre, a letartóztatásáig díjakkal elismert gyerekvédelmi szakemberként tartották számon. Juhászt a környezete a hatalom kedvezményezettjének tartotta, olyan fideszesnek, akinek jó kapcsolatai vannak, és ezt a képet ahol tudta, ő is gerjesztette. Az első és a második Orbán-kormány több minisztériumának is dolgozott mellékállásban vagy megbízási szerződés alapján.

Juhász Péter Pál
Illusztráció: Kiss Bence/444

Elsőre kifogástalannak találták

Amikor a Kormányinfón érdeklődtünk, Gulyás Gergely megerősítette, hogy Juhász elsőre átment a 2024-es kegyelmi ügy miatt bevezetett kifogástalan életvitel ellenőrzésen, majd - ahogy már említettük, - az átvilágítás után jutott a Nemzeti Védelmi Szolgálat olyan információ birtokába, ami alapján újra megvizsgálták az igazgatót. A Belügyminisztérium belső vizsgálatot indított, hogy megtalálja, ki végezte el az átvilágítást.

Egy sima főosztályvezető terjesztette fel?

Juhászt ráadásul annak ellenére nevezték ki 2011-ben az intézet élére, hogy a Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat akkori igazgatója jelezte a Nemzeti Erőforrások Minisztériumának, hogy ez hiba. Gulyás Gergely Kormányinfón azt mondta, egy akkori főosztályvezető követhette el a hibát, amikor felterjesztette, de kiderült, hogy nem sima minisztériumi dolgozóról volt szó, hanem a Fidesz későbbi csepeli polgármesterjelöltjéről, Dudás Zoltánról.

Ő Németh Szilárd beosztottja, titkárságvezetője, illetve titkára volt, mielőtt tavaly polgármesterjelölt lett, Németh mindenhova magával vitte a kampányban, lényegében az összes prominens fideszessel készült közös fotó, amit büszkén osztott meg maga Németh. „Olyan politikusok és közéleti személyiségek mellett tevékenykedhettem, mint Lőrincz Csaba, Sasvári Szilárd, Schmitt Pál, Tirts Tamás, Szemkő Judit, Tarlós István, Németh Szilárd, Soltész Miklós, Navracsics Tibor, György István, Lázár János, Wittner Mária, Benkő Tibor, Lantos Csaba, Kozma Imre, Böjte Csaba. Egyházi szolgálatomban állandó diakónus vagyok, 2011-ben szentelt fel Erdő Péter bíboros úr” – írta Dudás a Facebookon, mielőtt mindent törölt az oldaláról. Dudás Zoltánt rövidesen ki is rúgták a külügyből, pedig korábban Bukarestbe akarták küldeni kiküldetésre. Dudás a Facebookon - egy azóta törölt posztban - azzal védekezett, hogy egy bizottság döntése volt Juhász kinevezése.

Nem merült fel kiskorú érintett?

A szeptemberben hirtelenjében összedobott Tuzson-jelentés (ami előbb volt kész, mint hogy a felhatalmazás megszületett volna az elkészítésére) azt állította, „kiskorú érintett nem merült fel” – aztán kiderült, hogy nagy eséllyel mégiscsak felmerült. A nyomozás ugyan elvileg még csak ott tartott, hogy a Szőlő utcai javítóintézet egykori igazgatója két nagykorú nőt futtathatott prostituáltként, de már akkor is tudható volt, hogy nagykorú nők futtatásánál sokkal súlyosabb dolgok is történhettek Juhász Péter Pál körül.

A 444-en például hivatalos dokumentumok alapján megírtuk, hogy az egyik, később a gyanú szerint prostitúcióra kényszerített lányt Juhász már 2012-ben, 12 éves korában ismerte, amikor a lány még az édesanyjával élt. A lány bekerült a gyermekvédelmi szakellátásba, és egy ott készült pszichológiai szakvélemény megállapította, hogy valószínűleg szexuális bántalmazás áldozata, ezért a szakvéleményt elküldték a rendőrségnek. A nyomozás során Juhászt is meghallgatták, de a kiskorú veszélyeztetése miatt a lány édesanyja ellen indult eljárást bűncselekmény hiányában megszüntették. A szakvélemény által valószínűsített szexuális bántalmazást nem vizsgálták külön eljárásban.

Tavaly decemberben az is kiderült, hogy Juhász tanúvallomások szerint szexuálisan zaklathatott 14-15 éves fiúkat. Volt olyan, aki azt mondta, jelezte a nevelőnőnek, hogy Juhász megerőszakolta, még aznap este megverték, a nevelő pedig – aki kormányzati kitüntetést is kapott – továbbra is vezető pozícióban maradt. December közepén a legfőbb ügyész is elismerte, hogy van kiskorú sértett, mostanra pedig a nyomozás már eljutott oda, hogy legalább 15 kiskorú sértettje van a botránynak.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
