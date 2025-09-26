Szőlő utca: ez egy olyan fekete kampány, amit nem vezényelt le senki

Nagyon sok a félreértés, a félinformáció, sőt, a hamis információ is jelenleg a Szőlő utcai javítóintézetben történtek kapcsán. Soha nem látott méretű és súlyú botrány kezd kibontakozni, gyakorlatilag napról napra változik a helyzet. Viszont úgy látjuk, hogy beragadt néhány olyan állítás a köztudatba, amik súlyosan félrevihetik az ügyet.

Bábel Vilmossal, a 444 újságírójával, aki hónapokon át foglalkozott ezzel az üggyel, tisztázzuk ezeket, mert egy ilyen felfokozott helyzetben sokat árthat, ha megalapozatlan állítások terjednek.

Bővebben:

  • 00:00:00 - Induljunk az alapoktól: mi történt pontosan, mi az, amit biztosan lehet tudni.
  • 00:08:07 - A rendőrség nyomoz, a nyomozás ráadásul ki is bővült. Eddig pozitív a sztori. Hol csúszott el? Kuslits Gábor mondatai, és ami utánuk következett. Mi derül ki a Rendészeti Államtitkárság közleményéből. Honnan indult az ügy, 2025. májusában? Mi a Szőlő utcai javítóintézet, és mivel vádolják Juhász Péter Pált?
  • 00:12:34 - Eddig nem merült fel olyan adat a nyomozás során, hogy a gyanúsítottat magas rangú politikus(ok) védték volna. Hogy jutottunk el az Országgyűlésig? Az adásban csak nagy vonalakban vettük végig az időrendet, itt nézhető meg, hogy ki miről beszélt, és itt olvasható bővebben, hogy jutottunk el az Országgyűlésig és Semjén Zsolt felkérdezéséig. Magára húzta? És mivel védekezett?
  • 00:26:11 - Megkérdeztük, ki mire alapozta az állításait. Belefér ennyi jóízű inszinuáció? Hogy írunk mi cikket? És hogy posztol Káncz Csaba? Egyáltalán: honnan jön a Zsolti bácsi?
  • 00:32:13 - A kormány részéről a védekezés egyik fő eleme, hogy nem merült fel az ügyben pedofil vád. De át ez így óriási csúsztatás! Merre mozog a témában a Fidesz, és merre az ellenzék.
  • 00:37:58 - Nemzetközi kitekintés: Nagy-Britanniában épp egy sok ponton hasonló történet ér el éppen a tetőpontjára. Idehaza a Fidesz az elmúlt években csúcsra járatta a fekete kampányokat (erről szól a Valótlanul című filmünk).
  • 00:42:17 - Egyébként van NER-es kapcsolata Juhász Péter Pálnak. Hosszú, bonyolult, de elmagyarázzuk azt is.
  • 00:52:53 - Dobrev Klára a két kezét összetenné, ha egy ilyet le tudna vezényelni. Kényelmes mondás a Fidesznek (és Kocsis Máténak), hogy itt egy gigantikus összefüggésrendszer van. De ez egy olyan fekete kampány, amit nem vezényelt le senki.
  • 01:00:00 - Az áldozatok helyzete, felfokozott környezetben. Politikai célok mentén sikkad el az ügy lényege. Az intézményekbe vetett bizalom alapból is gyenge, ez után az ügy után meg pláne. Mi következik ebből?

Cikkeink, videóink a témában, és amit még ajánlunk olvasásra (kikövérítve a kiemelten fontos anyagaink):

Hang: Botos Tamás, címlapkép: Kiss Bence

podcast káncz csaba kocsis máté jámbor andrás bábel vilmos semjén zsolt valótlanul kényszermunka Kuslits Gábor emberkereskedelem Szőlő utcai javítóintézet
