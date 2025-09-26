Szőlő utca: ez egy olyan fekete kampány, amit nem vezényelt le senki

Nagyon sok a félreértés, a félinformáció, sőt, a hamis információ is jelenleg a Szőlő utcai javítóintézetben történtek kapcsán. Soha nem látott méretű és súlyú botrány kezd kibontakozni, gyakorlatilag napról napra változik a helyzet. Viszont úgy látjuk, hogy beragadt néhány olyan állítás a köztudatba, amik súlyosan félrevihetik az ügyet.

Bábel Vilmossal, a 444 újságírójával, aki hónapokon át foglalkozott ezzel az üggyel, tisztázzuk ezeket, mert egy ilyen felfokozott helyzetben sokat árthat, ha megalapozatlan állítások terjednek.

Bővebben:

Cikkeink, videóink a témában, és amit még ajánlunk olvasásra (kikövérítve a kiemelten fontos anyagaink):

Hang: Botos Tamás, címlapkép: Kiss Bence