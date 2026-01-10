Borízű hang #252 [H], VI. évfolyam, Zúzoros 10.: You are a donkey, Mister Kozso!

Ünnepélyesen hatodik évfolyamába lép minden túlzás nélkül meghatározó jelentőségűnek nevezhető műsorunk. 2026-ban is maradjanak velünk! Vagy menjenek máshova.
Hosszú listája van az Egyesült Államok latin-amerikai beavatkozásainak, de még amerikai mércével is szokatlan volt az a katonai művelet, amit most végrehajtottak. Erről beszélgettünk Tábor Áronnal, az ELTE Amerika-szakértő oktatójával és Bede Mártonnal, a 444 újságírójával.
Nem töltöttem elég időt Venezuelában ahhoz, hogy alaposan körbejárjam a Chávez-kérdést. Nem interjúvoltam meg kormánytisztségviselőket és prominens ellenzékieket, nem beszéltem a nemzetközi think tankek Latin-Amerika-specialistáival és nem ástam magam bele a venezuelai gazdasági adatokba. Sem a hivatalosakba, sem a valóságosakba. Ilyesmit akkor sem tettem volna, ha semmi jobb dolgom nincs. Viszont Latin-Amerikában mindenkinek van véleménye Chávezről, és most már elég ideje vagyok itt ahhoz, hogy nekem is legyen. A Chávezről alkotott vélemény pedig minden esetben egyben Latin-Amerika jelenéről és közelmúltjáról alkotott vélemény, és így van ez az én esetemben is.Chávezről szinte csak két vélemény létezik. Nemcsak a latin-amerikaiak, hanem a világ ilyesmi iránt érdeklődő része is vagy azt gondolja, hogy Chávez kommunista diktátor, vagy azt, hogy a megváltó, a fennálló kapitalista elnyomás és a Nagy Amerikai Sátán sikeres kihívója. Természetesen mindkét tábor totális tévedésben él. Kommunista diktátorok a világon már sehol sincsenek, még Észak-Koreát is egyszerűbb teokráciaként jellemezni, mint marxista-leninista államként. A tudomány mai állása szerint pedig a kapitalista világrendnek sikeres kihívói nemcsak ma nincsenek, de a belátható jövőben garantáltan nem is lesznek.
Jogi megfigyelőként segítette a minneapolisi bevándorlókat az a 37 éves, amerikai állampolgárságú háromgyerekes nő, akit az ICE ügynöke közelről agyonlőtt. Trumpék szerint a nő rátámadt az idegenrendészekre, a helyi demokraták szerint ez „baromság ”, az ügynök felelőtlenül élt a hatalmával. Nem a szerdai volt az első halálos ICE-ellenőrzés.
Akusztikus duónk ünneppé varázsolja az Ünnepeket. Hogyan lesz az orbáni drogpolitika lelkes támogatója a drogkereskedő-emberrabló faszhelikopterpilótából? Miről érkezett a legtöbb olvasóo levél 2025-ben? Hogy kerül a Sex Actionbe Bruno Cuccinelli? Újjáéled az SZDSZ?
Ünnepi különszám, kínai bejglireceptmelléklettel! Korrupt sportvezetők karácsonya. Mága és a taó. A Brunello Cuccinelli szennyes titkai. Kézilabda az Antarktiszon. Életveszély a körúti biciklisávban. A magyar állam szétesése az Orczy park vécéjében.
Turistaosztály és prankolgatás. A marokkói futball és a felcsúti modell. Aján Tamás for minden! Winkler Róbert hajápolási praktikái. Uj Péter arcszőrzete. Az autós újságírás Szörényi–Bródyja. Férgek rágják a magyarok hajóját. Magellánét is. Büszkén emeljük magasra a hamis zászlót!
Mi van, ha nincs bejgli? Hogyan ne legyünk idegbetegek szenteste? Miért nem tudunk normálisan kommunikálni? Ünnep előtti gyorstalpaló.