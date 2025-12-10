Megjelent a rendelet arról, hogy a rendőrség veszi át a javítóintézetek felügyeletét és irányítását

Órákkal azután, hogy Gulyás Gergely a szerda reggeli kormányinfón bejelentette, hogy a rendőrség felügyelete alá kerülnek a nevelőintézetek, megjelent a Magyar Közlönyben az erről szóló rendelet.

Gulyás közölte, hogy a rendőrök „már ott vannak az intézményeknél”, illetve hogy azonnal át is veszik a javító- és nevelőintézetek irányítását, ahogy a határozat szövege kijön a közlönyben.

A rendelet, ami szerda délelőtt lép hatályba, „javítóintézetek irányításával kapcsolatos haladéktalan intézkedésekről” címmel került be a közlönybe, és mint írják, célja az, hogy „a javítóintézetek irányításával, fenntartásával kapcsolatos valamennyi feladatot a rendvédelmi szervek haladéktalanul vegyék át”.

A rendelet szerint a javítóintézetek irányítását a továbbiakban a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka látja el, a javítóintézetek fenntartásáról a büntetés-végrehajtási szervezet gondoskodik.

A rendőrség „a javítóintézetben folyamatos bűnmegelőzési célú rendőri felügyeletet biztosít, illetve „rendszeres bűnmegelőzési tájékoztatást tart a javítóintézet dolgozói számára a javítóintézeti ellátottakkal szemben alkalmazható intézkedésekről, és a velük való jogszerű bánásmódról”.

Ezeken felül mint írják, „a rendőri jelenlét keretében biztosítani kell, hogy a javítóintézeti ellátottak a rendőrnek – a javítóintézet alkalmazottainak jelenléte, tudomása vagy jóváhagyása nélkül – zavartalanul beszámolhassanak az őket ért jogsértésekről”.

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség szerdán reggel közölte, hogy ma tovább folytatják a megkezdett bűnügyi akciót a Szőlő utcai ügyben. Reggel kilenc óra előtt nem sokkal egy nagyobb rendőrautó, utána pedig négy másik is érkezett a Szőlő utcai javítóintézethez, az autók közül az egyik be is hajtott az intézményhez.

Az ügyészség közleménye szerint a kedden őrizetbe vett három személy gyanúsítotti kihallgatása megtörtént, a személyi szabadságukat érintő kényszerintézkedések tárgyában később várható döntés. Közölték még azt is, hogy „a több helyszínen zajló bűnügyi akcióban eljáró hivatalos személyek értékes bizonyítékokat szereztek be”.

A Szőlő utcai javítóintézetnél tartott keddi razzia után három főre emelkedett az őrizetbe vett személyek száma. A Helyzet: van! keddi, rendkívüli adásában a Szőlő utcai ügy legújabb fejleményeit is átbeszéltük.