Pintér Sándor: „Nem hagyunk semmit rohadni"

Erős pillanatok a parlamentben: amikor Kálmán Olga megkérdezte, vajon Balog Zoltán és Novák Katalin falazott-e a Szőlő utca igazgatójának, Orbán azt mondta, nem rossz a keresési irány, ezzel is kell foglalkozni. Plusz petesejt-donáció, újdörögdi kézigránát-baleset, kreténkedés és gusztustalanságok.
Juhász Péter Pált a környezete a hatalom kedvezményezettjének tartotta, olyan fideszesnek, akinek jó kapcsolatai vannak. Ezt a képet ahol tudta, a Szőlő utcai javítóintézet egykori igazgatója is gerjesztette. Több tucat háttérbeszélgetés alapján próbáltuk visszafejteni, hogyan úszhatta meg Juhász a felelősségre vonást közel másfél évtizeden keresztül.
Ez sok idős embernek nagy kihívást jelent: a 74 éves Galina állítása szerint képtelen letenni a nyelvvizsgát, ezért most illegális bevándorlónak számít, és kitoloncolás fenyegeti.
Az előválasztás négy éve is olyan erővel tudta mozgósítani az ellenzéki szavazókat, hogy pár hétre háttérbe szorult a Fidesz. Mit mond el a Tisza erejéről a jelöltállítási folyamat?
Fürst György az egyetlen baloldali politikus, akit a Fidesz 2010-es hatalomra kerülése óta letöltendő börtönbüntetésre ítéltek – erre ő is megszökött. De kicsoda az egykori terézvárosi MSZP-s alpolgármester, és mi lett a politikusbűnözők elszámoltatásának ígéretéből?
A jelöltséggel sokan nagy kockázatot vállalnak szerintük, de van köztük, aki már csak a kormányváltásban látja a megoldást. A Tisza előválasztásán jártunk a hajdúböszörményi választókerületben, ahol egy függetlenként megválasztott polgármester, egy agrárvállalkozó és egy egyetemi oktató is elindult.