Ez volt a radikális változások éve – külpolitika 2025-ben, Takácsy Dorkával és Takács Márkkal

video
Külpolitikai szempontból rendkívül intenzív év végéhez közeledünk. Az ünnepi elcsendesedés nem járja át a világpolitikát, Ukrajnában tovább dúl a háború, a béketárgyalásokat megelőző elő-elő-előtárgyalások újabb és újabb városokban folytatódnak. Szokásos vendégeinkkel, Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel tekintünk vissza arra, honnan hova jutott a világ 2025-ben.

A beszélgetés podcastformátumban is meghallgatható:

A tartalomból:

  • 01:30: Ahonnan az idei év legtöbb változása kiindult: Donald Trump beiktatása januárban, J. D. Vance-féle müncheni MAGA-gyorstalpaló februárban. Minden alfája és omegája: a tranzakció.
  • 04:30: Az oroszok is sok reményt fűztek Trumphoz, végre nem kell olyan hülyeségekkel foglalkozni, mint a kis államok szuverenitása.
  • 05:55: Nem Trump az első, aki azt követeli, hogy Európa igenis legyen képes megvédeni önmagát. De miért hatásos mégis?
  • 08:10: Sok baj van Európában, de végső soron nem olyan rossz hely azért. Talán az se olyan nagy baj, hogy senkinek a pénzét nem lehet csak úgy elvenni, még a befagyasztott orosz vagyont sem.
  • 10:08: 5 százalékos védelmi kiadások. A haderőre a világ összes pénzét el lehet költeni, de egy csomó mindenhez nem kellenek milliárdok.
  • 12:38: Kitől is kell megvédenie magát a NATO-nak? Az orosz háborúpártizás rejtelmei.
  • 14:40: Orosz dicséret a trumpi nemzetbiztonsági stratégia miatt.
  • 16:20: Az USA és Oroszország ugyanazt akarja az Európai Unióval: meggyengíteni. Az EU eredetileg nem azért jött létre, hogy nagyhatalom legyen.
  • 18:55: Jobb, ha hozzászokunk a különböző intenzitású orosz befolyásolási kísérletekhez, mert velünk maradnak.
  • 21:37: A magyar társadalom annyira nem áll jól ennek a kivédésében, hogy konkrétan nagyobb fenyegetésként tekintünk a megtámadott Ukrajnára, mint az agresszor Oroszországra.
  • 23:27: A hibrid háborúnak előbb-utóbb az a vége, hogy bevetik a hadsereget, ezért olyan erősnek kell látszani, hogy Oroszországnak eszébe se jusson ilyesmi.
  • 27:39: Trump hangulatingadozásának hatásai Ukrajnára és Oroszországra. Zelenszkij szabója bevarrta magát a történelembe.
  • 30:50: Az orosz, amerikai, ukrán érdekek teljesen mások, így persze, hogy sok beszédnek sok az alja.
  • 32:10: Az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás evolúciója. Hamarosan már az ukránok is adnak el fegyvert az USA-nak.
  • 34:38: A béketervekről sajátos fénytörésben értesülnek az orosz átlagpolgárok, de egyébként foglalkoztatja őket a téma.
  • 39:50: Az ukrán lakosságot is foglalkoztatja a béke, de ők még mindig erősen támogatják a honvédő háborújukat.
  • 41:15: Donbasz a potenciális béketárgyalásokon, Donbasz 2025-ben, Donbasz 2026-ban.
  • 43:30: Trendek a fronton 2025-ben. Az ukrán hadvezetés bűnei, az orosz beszivárgás, a kitáguló szürke zóna. Fontos orosz sikerek, fontos ukrán sikerek.
  • 50:52: Annyi az orosz önkéntes, mint csillag az égen! – legalábbis Putyin szerint. Mindenki egyetért ezzel? A pénz nagy úr.
  • 55:02: Amúgy mi lenne, ha egyszer csak Putyin nem lenne többé?
  • 01:01:34: Nagyon sokat fejlődött az orosz és az ukrán katonai technológia is. Az ukránok messzebbre tudnak csapást mérni, az oroszoknak vezetékes drónjaik lettek.
  • 01:06:40: Magyarország. Orbán Viktor továbbra is az orosz propagandamédia sztárja. A budapesti orosz diplomatáknak nem kell vért izzadniuk, hogy a dezinfós üzeneteket úgy el tudják hinteni, hogy azok a sajtóban is megjelenjenek.
  • 01:10:12: Míg máshol 2022 februárja után kitiltottak orosz diplomatákat, Budapesten nőtt a létszámuk. Diplomata-diplomaták és kevésbé diplomata-diplomaták.
  • 01:16:54: Tenyérjóslás 2026-ra.
