Egy újabb felvételen egy bottal ütögeti egy fiatal fejét a Szőlő utcai javítóintézet egyik dolgozója

Újabb felvételt került elő a Szőlő utcai javítóintézetből, amelyet az első felvételhez hasonlóan, Juhász Péter expolitikus tett közzé egy hosszú videóban.

Az újonnan közzétett felvétel 20:49-nél látható, és kevésbé durva, mint a nyilvánosságra hozott első felvétel, amelyen a lemondott igazgató, Kovács-Buna Károlyt ütlegel és rugdos egy földön fekvő gyereket. Ezen a felvételen az látszik, hogy egy dolgozó odasétál egy fiatal fiúhoz, megragadja a fejét, majd a másik kezében tartott bottal megütögeti.

Kovács-Buna Károly, a Szőlő utcai javítóintézet megbízott igazgatója hétfőn mondott fel, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) pedig elfogadta a döntést. Kovács-Buna döntését tegnap azzal indokolta, hogy valóságos „lejárató kampány” indult ellene a sajtóban, és ilyen nehezített körülmények között lehetetlen dolgozni. Nem sokkal ezután pedig le is tartóztatták, de nem csak bántalmazással gyanúsítják, hanem bűnpártolással is.

Csütörtökön közölte a Központi Nyomozó Főügyészség, hogy az elmúlt napokban végzett nagyszabású bűnügyi akció keretében az eddigi három gyanúsítotton túl újabb három férfit gyanúsítottak meg a Budapesti Javítóintézetben letartóztatásban lévő fiatalkorúak bántalmazásával kapcsolatos bűncselekmények elkövetésével. Pénteken pedig lett egy hetedik gyanúsított is, egy nő, aki pszichológusként, majd nevelőként dolgozott az intézményben, és több alkalommal bántalmazta a fiatalokat.

Kapcsolódó cikkek

Videót mutatott be Juhász Péter, amin a Szőlő utcai intézet megbízott igazgatója bántalmaz egy fiatalt

Beleveri a padba a fejét, a földre löki, rálép, rugdossa.

Diószegi-Horváth Nóra
Felmondott a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója

Kovács-Buna Károly azzal indokolta a döntését, hogy valóságos „lejárató kampány” indult ellene a sajtóban.

Molnár Kristóf
Letartóztatták a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatóját, aki még nevelőként megrugdosott egy földön fekvő gyereket

Csütörtökön eddig három ember ellen kezdeményeztek letartóztatást a hatóságok, Kovács-Buna Károly az egyik.

Takács Lili
Bűnpártolással is meggyanúsították Kovács-Buna Károlyt, a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatóját

A Szőlő utcai ügynek eddig hét gyanúsítottja van. Ez már bőven túlmutat az eredeti prostitúciós ügyön, gyermekbántalmazásról és bűnpártolásról is szó van. Összeszedtük, mit lehet tudni eddig.

Windisch Judit
Két embert őrizetbe vettek, egyet előállítottak a Szőlő utcai ügyben

Kedd reggel nagy erőkkel vonultak ki a hatóságok a Szőlő utcai javítóintézethez.

Diószegi-Horváth Nóra
Újabb négy embert vettek őrizetbe a Szőlő utcában, ablakkilinccsel ütötték a növendékek fejét

Az ügyészség szerint a hirtelen eljárásoknak semmi közük a nyilvánosságra került videókhoz.

Kolozsi Ádám
A Szőlő utcai ügy hetedik gyanúsítottjának letartóztatását is indítványozta az ügyészség

A nő nevelőként több alkalommal is bántalmazhatta az intézetben lakó fiatalokat.

Diószegi-Horváth Nóra
