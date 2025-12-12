Egy újabb felvételen egy bottal ütögeti egy fiatal fejét a Szőlő utcai javítóintézet egyik dolgozója

Újabb felvételt került elő a Szőlő utcai javítóintézetből, amelyet az első felvételhez hasonlóan, Juhász Péter expolitikus tett közzé egy hosszú videóban.

Az újonnan közzétett felvétel 20:49-nél látható, és kevésbé durva, mint a nyilvánosságra hozott első felvétel, amelyen a lemondott igazgató, Kovács-Buna Károlyt ütlegel és rugdos egy földön fekvő gyereket. Ezen a felvételen az látszik, hogy egy dolgozó odasétál egy fiatal fiúhoz, megragadja a fejét, majd a másik kezében tartott bottal megütögeti.

Kovács-Buna Károly, a Szőlő utcai javítóintézet megbízott igazgatója hétfőn mondott fel, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) pedig elfogadta a döntést. Kovács-Buna döntését tegnap azzal indokolta, hogy valóságos „lejárató kampány” indult ellene a sajtóban, és ilyen nehezített körülmények között lehetetlen dolgozni. Nem sokkal ezután pedig le is tartóztatták, de nem csak bántalmazással gyanúsítják, hanem bűnpártolással is.

Csütörtökön közölte a Központi Nyomozó Főügyészség, hogy az elmúlt napokban végzett nagyszabású bűnügyi akció keretében az eddigi három gyanúsítotton túl újabb három férfit gyanúsítottak meg a Budapesti Javítóintézetben letartóztatásban lévő fiatalkorúak bántalmazásával kapcsolatos bűncselekmények elkövetésével. Pénteken pedig lett egy hetedik gyanúsított is, egy nő, aki pszichológusként, majd nevelőként dolgozott az intézményben, és több alkalommal bántalmazta a fiatalokat.