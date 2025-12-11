Bűnpártolással is meggyanúsították Kovács-Buna Károlyt, a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatóját

A Budai Központi Kerületi Bíróság újabb három ember letartóztatását rendelte el a Szőlő utcai büntetőügyben, köztük van Kovács-Buna Károly is, aki Juhász Péter Pál után megbízott igazgató volt a javítóintézetben. Róla került nyilvánosságra egy olyan felvétel, amin az egyik javítóintézetis fiút bántalmazza évekkel ezelőtt. A Fővárosi Törvényszék közleményéből kiderült: Kovács-Bunát nem csak a bántalmazás miatt gyanúsította meg az ügyészség.

Fotó: Juhász Péter | Juhi / Youtube

Úgy fogalmaznak, „a megalapozott gyanú szerint a javítóintézetben igazgatóhelyettesként, majd később igazgatóként dolgozó férfi, valamint az egyik gyermekfelügyelő hosszabb időn keresztül, több alkalommal, különösen erőszakos módon bántalmazott a nevelése, felügyelete alatt álló személyeket. Az igazgató ezenfelül a korábbi intézményvezető által elkövetett bűncselekmény miatti felelősségre vonást is akadályozta. Egy harmadik személyt azzal gyanúsítanak, hogy megfélemlítéssel és bántalmazással próbálta rávenni az egyik növendéket arra, hogy ne szóljon senkinek egy korábban őt ért sérelemről.”

A Fővárosi Törvényszék közleményéből kiderült az is, hányszor bántalmazhattak fiatalokat. Úgy fogalmaznak:

az igazgató cselekménye bizonyítottság esetén közfeladatot ellátó személy eljárása során elkövetett bűnpártolás, közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás,

a gyermekfelügyelő cselekménye 4 rendbeli közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás és 4 rendbeli kiskorú veszélyeztetése,

míg a harmadik személy cselekménye 2 rendbeli közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás és 1 rendbeli aljas indokból elkövetett könnyű testi sértés bűntettének megállapítására lehet alkalmas.

Az aljas indok az ügyészségi közlemény alapján azt jelenti, hogy azért bántalmazott valakit, hogy „elhallgassa sérelmeit”.

Azt is a Központi Nyomozó Főügyészség közleményéből tudni, hogy a három friss gyanúsítottból ketten rendészként dolgoztak az intézményben – egyikük 2025 júniusától gyermekfelügyelő beosztásba került -, és többek között ablakkilinccsel ütötték a fiatalok fejét. Az ügyészség korábban azt közölte, a jelenlegi információk szerint a bántalmazások során egy fiatal sem szenvedett 8 napon túl gyógyuló, töréssel járó arcsérülést. A bántalmazás és a kiskorú veszélyeztetése miatt egytől öt évig tartó börtönbüntetés jár.

A bíróság január 11-éig helyezte őket letartóztatásba, hogy ne akadályozzák a folyamatban lévő nyomozást.

A héten zajló rendőrségi akciók után egy negyedik embert is meggyanúsítottak, akiről nem közölt részleteket az ügyészség.

Múlt héten is volt egy kör

Az úgynevezett Szőlő utcai ügynek – ami bőven túlmutat az eredeti, prostitúciós eseményeken – eddig összesen hét gyanúsítottja van. A nyilvánosságban (Dobrev Klára DK-elnök és Füssy Angéla újságíró miatt) pörögnek az állítólagos nevek, de az ügyészség a közleményeiben nemhogy nem nevesíti, az esetek többségében beazonosíthatóvá sem teszi, hogy pontosan kikről van szó. Ugyan a felmerült nevek többségét forrásainktól mi is hallottuk, de hivatalos megerősítés nélkül nem hozzuk azokat nyilvánossága.

A hírek szerint a volt igazgató, annak élettársa, illetve a megbízott igazgató mellett meggyanúsították a Szőlő utca rendészeti vezetőjét, növendékügyes irodavezetőjét, csoportvezető nevelőjét, illetve azt a szakmai koordinátort, aki az ügyészi panaszláda kulcsát őrizte. (A panaszláda arra szolgált, hogy a bent élők eljuttathassák sérelmeiket az ügyészségnek, csakhogy többek állítása szerint ez a gyakorlatban nem működött, a leveleket az intézmény dolgozói kiszedték.) A gyanúsítottak között Juhász élettársán kívül is vannak nők.

A hétfői rendőrségi akció a Szőlő utcánál Fotó: Kristóf Balázs/444

Az ügyészség egy héttel ezelőtt, december 4-én is gyanúsítottként hallgatott ki egy nőt, aki a gyanú szerint próbálta eltüntetni a Juhász Péter Pálra terhelő bizonyítékokat, amivel bűnpártolást követett el.

Az ügyészség róla annyit közölt, hogy ügyintézőként dolgozott a Szőlő utcában, és évek óta bizalmi kapcsolatban állt Juhász Péter Pállal. Tisztában volt azzal, hogy őrizetbe vették az igazgatót, arról is tudott, hogy zajlik a nyomozás, és a hatóságok bizonyítékokat keresnek.

A gyanú szerint a nő a nyomozás elrendelése után az igazgató irodájából bútorokat vitt el, azért, hogy szexuális bűncselekményekkel összefüggésbe hozható bizonyítékokat, nyomokat tüntessen el.

Egy újabb szemlén meg akarta akadályozni, hogy a nyomozók bemenjenek az igazgatói iroda mögött lévő fürdőszobás hálószobába. A nő más bizonyítékokat is megpróbált elvinni, és arra kérte a kollégáit, hogy ne beszéljenek az ügyészeknek a korábbi bútorok elviteléről. Azon a bútoron, amit nem sikerült elvinnie, több nyomot is rögzítettek a helyszínelők.

Egyre több van Juhász rovásán

A Szőlő utcai javítóintézet igazgatóját, Juhász Péter Pált, és élettársát, az Aisha néven szereplő nőt májusban emberkereskedelem és kényszermunka miatt gyanúsították meg, először két, majd idővel három nő prostitúcióra kényszerítése miatt.

A 444 feltárta, hogy az egyik érintettel Juhász és élettársa 12 éves korában került kapcsolatba.

Novemberben újabb ügyekben gyanúsították meg Juhászt: először hűtlen kezeléssel és magánokirat-hamisítással, majd egy hétre rá pénzmosással. Az akkori közlemény szerint Juhász és társa több mint 100 millió forintot keresett a nők prostitúcióra kényszerítésével. Juhász a pénz egy részét a javítóintézetben tartotta.

Juhász az intézményben Fotó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Juhász ellen több áldozat tett feljelentést, azzal vádolva a volt igazgatót, hogy kiskorúként szexuális kapcsolatot létesített velük, vagyis szexuális erőszakot követett el ellenük. Három áldozat állt ki a nyilvánosság elé, ketten közülük a Szőlő utcában voltak, egyikük bejárt oda. Utóbbi áldozat még nyáron tett feljelentést Juhász ellen.

Megkérdeztük a Központi Nyomozó Főügyészséget, hogy Juhászt a kiskorúak ellen elkövetett szexuális visszaéléssel is meggyanúsították-e, de erre is várjuk még a választ.