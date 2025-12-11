Letartóztatták a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatóját, aki még nevelőként megrugdosott egy földön fekvő gyereket

Letartóztatta csütörtökön a bíróság Kovács-Buna Károlyt, a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatóját – írja a 24.hu. Ő volt az, aki Juhász Péter, az Együtt egykori politikusa által bemutatott, évekkel ezelőtt készített videón, még nevelői beosztásban durván bántalmazott egy fiatalt. A lap értesülését az ügyészség megerősítette: Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője azt mondta a kérdésünkre, hogy az ügyészség elrendelte egy nevelési szakterületen dolgozó férfi letartóztatását.
Az elmúlt napokban újabb három férfit gyanúsítottak meg a Budapesti Javítóintézetben letartóztatásban lévő fiatalkorúak bántalmazásával kapcsolatos bűncselekmények elkövetésével, egyikük Kovács-Buna Károly.
A vádhatóság azt írta, hogy a cselekményeik „közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazásnak, valamint kiskorú veszélyeztetésének minősülnek, amiket a törvény külön-külön egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntet”. A rendelkezésre álló adatok alapján néhány letartóztatott fiatalkorú kisebb sérüléseket is szenvedett a bántalmazásoktól, de azok nem minden esetben okoztak sérülést. Abban az esetben, amikor azért bántalmaztak egy fiatalkorút, hogy az elhallgassa a sérelmeit, a közlemény szerint az aljas indokból elkövetett könnyű testi sértés is a gyanú tárgyát képezi.
Így a Szőlő utcai ügy kapcsán eddig hét letartóztatott van:
Beleveri a padba a fejét, a földre löki, rálép, rugdossa.
Az ügyészség szerint a hirtelen eljárásoknak semmi közük a nyilvánosságra került videókhoz.
Juhász Péter Pál, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója és jelenlegi élettársa 12 éves korától kezdve vittek egy lányt mindenféle programra. A gyermekvédelem értesítette a rendőrséget, hogy valami nincs rendjén, felmerült a szexuális bántalmazás gyanúja, nyomozás is indult. Juhászt tanúként hallgatták meg. Később ez a lány lett az egyik prostituált, akit Juhászék a gyanú szerint futtattak. A 444-hez eljutott hivatalos dokumentumok alapján mutatjuk be az akkor 12 éves Sára történetét.
Arra kérte a kollégáit, hogy hallgassanak, ha az ügyészek kérdezik őket.