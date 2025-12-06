Négy hónapig marad bűnügyi felügyeletben a Szőlő utcai javítóintézet nevelője, aki bizonyítékokat akart eltüntetni

Házi őrizetnek megfelelő bűnügyi felügyeletbe került az az ügyintézőként dolgozó nő, akit azzal gyanúsítanak, hogy bizonyítékokat tüntetett el a Szőlő utcai javítóintézetből, írja a 24.hu. Az ügyészség gyanúja szerint az igazgató őrizetbe vétele után az irodájából bútorokat vitt el azért, hogy „szexuális bűncselekményekkel összefüggésbe hozható bizonyítékokat, nyomokat tüntessen el”. De más bizonyítékokat is megpróbált elvinni, és arra kérte a kollégáit, hogy ne beszéljenek erről az ügyészeknek.

A Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője a lapnak azt írta, hogy a héten őrizetbe vett és gyanúsítottként kihallgatott ügyintéző négy hónapra az ügyészség indítványának megfelelően bűnügyi felügyeletbe került. A Szőlő utcai javítóintézetet Juhász Péter Pál őrizetbe vétele után egészen mostanáig a lekötelezettjei, az általa kinevezett vezetők irányították. AZ egyik nevelőnő az egyik intézetis fiú vallomása szerint tudott arról, hogy az intézet igazgatója, Juhász Péter Pál rendszeresen megerőszakolja őt.

Juhász Péter Pált, a javítóintézet volt vezetőjét és élettársát hónapokkal ezelőtt emberkereskedelem és kényszermunka miatt gyanúsították meg, miután több nőt prostitúcióra kényszerített. A 444 feltárta, hogy egyikükkel Juhász és élettársa 12 éves korában került kapcsolatba.