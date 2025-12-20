„Keresem a jót és szerethetőt abban is, aki a margóra szorult” – megszereztük Juhász Péter Pál minisztériumi állásokkal büszkélkedő önéletrajzát

„A Józsefvárosban nőttem fel, Molnár Ferenc tolla által jól ismert Füvészkert közvetlen szomszédságában, egy három utcával határos, kalandokat rejtő telepen, ahol édesanyám révén volt szolgálati lakásunk” –
– ezzel a mondattal kezdődik Juhász Péter Pál egy, a 444-hez eljutott 2015-ös önéletrajzának „Szakmai bemutatkozás” című fejezete. A folytatás nem kevésbé lírai:
„A végeláthatatlan téglakerítés nem csak telekhatár volt, hanem két eltérő lét határa. A tágas világos kertes ház az összkomfort innen, és a falon túli szobakonyhák, zsáklakások, alagsori doh sajátos világa. Persze gyerekként sem kerítés, sem a társadalmi különbség nem volt akadály, a barátságok s szerelmek minden környékbeli gyerek számára ugyanazon grundokon szövődtek. Az elfogadást, mint alapértéket otthon tanultam, bárkit is vittem haza, anyám mindig jó szóval, meleg teával invitálta, és ha az élet úgy kívánta, volt helye az asztalnál is.”
A Szőlő utcai javítóintézet emberkereskedelemmel, kényszermunkával, több sértett sérelmére elkövetett szexuális visszaéléssel, szexuális erőszakkal, gyermekprostitúció kihasználásával, valamint közfeladati helyzettel való visszaéléssel gyanúsított egykori igazgatója a rövid bevezető után leszögezi: talán más pályán a fentieknek nem is szentelne sorokat, de „ez az indíttatás volt, ami már óvodás gyerekekkel végzett munkám során arra késztetett, hogy a lentről jövőt felkaroljam, az elesettet felsegítsem, keressem a jót és szerethetőt abban is, aki a margóra szorult”.
A 444 Juhász Péter Pál két önéletrajzát is megszerezte, az egyik 2014-es, a másik 2015-ös keltezésű. Ebben az időben Juhász már évek óta a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója volt. A dokumentumok között minimális tartalmi eltérés van. Nem tudjuk, hova küldte ki ezeket a rövid bemutatkozókat, de a dokumentumok hitelességéről meggyőződtünk, ahogyan arról is, hogy Juhász a szerzőjük.
A két önéletrajzból minden korábbinál teljesebb képet kapunk a Szőlő utca egykori igazgatójának szakmai pályafutásáról. Nem tudtuk minden megjelölt munkahelyről megállapítani, hogy Juhász valóban dolgozott-e ezeken a helyeken, de a legtöbb ponton az önéletrajz összhangban van azzal, amit már ismerünk a volt igazgató karrierútjáról.
Vannak viszont meglepő újdonságok. Juhász az önéletrajzaiban azt írja, mellékállásban, illetve megbízási szerződés alapján 2000 és 2001 között a Szociális és Családügyi Minisztériumban, valamint az Ifjúsági és Sport Minisztériumban vállalt munkát.
Egy újabb nevelőt is meggyanúsítottak, aki tudott arról, hogy Juhász szexuális bűncselekményt követett el egy fiatalkorú ellen, de ezt nem jelentette.
Mindez nem Juhász Péter, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatójának 2025-ös letartóztatásakor, hanem egy évtizeddel korábban történt. Juhász ezek után is úgy lehetett díjakkal elismert gyermekvédelmi szakember, hogy közben az intézetben tudták: vannak lányok, akik az irodájában szokták tölteni az éjszakát.
Juhász Péter Pált a környezete a hatalom kedvezményezettjének tartotta, olyan fideszesnek, akinek jó kapcsolatai vannak. Ezt a képet ahol tudta, a Szőlő utcai javítóintézet egykori igazgatója is gerjesztette. Több tucat háttérbeszélgetés alapján próbáltuk visszafejteni, hogyan úszhatta meg Juhász a felelősségre vonást közel másfél évtizeden keresztül.
Juhász Péter Pál, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója és jelenlegi élettársa 12 éves korától kezdve vittek egy lányt mindenféle programra. A gyermekvédelem értesítette a rendőrséget, hogy valami nincs rendjén, felmerült a szexuális bántalmazás gyanúja, nyomozás is indult. Juhászt tanúként hallgatták meg. Később ez a lány lett az egyik prostituált, akit Juhászék a gyanú szerint futtattak. A 444-hez eljutott hivatalos dokumentumok alapján mutatjuk be az akkor 12 éves Sára történetét.
A Szőlő utcai javítóintézet vezetője, Juhász Péter Pál 2001-től vállalkozó is volt, összesen három cégben tűnik fel a neve. Vele dolgozott két olyan ember is, akik karriert futottak be állami cégeknél, egyikük ma is egy közpénzzel és NER-káderekkel kitömött alapítványban ül.