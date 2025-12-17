A legfőbb ügyész elismerte, hogy van kiskorú sértett a Szőlő utcai ügynek

„A nyomozás során eddig több sértett azonosítására került sor, számuk az eljárás során változhat, közöttük olyan személyek is vannak, akik a sérelmükre elkövetett bűncselekmények időpontjában a tizennyolcadik életévüket még nem töltötték be”

– ez Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész írásbeli válaszában olvasható. Nagy a momentumos Tóth Endre kérdésére válaszolt, a képviselői kérdés, illetve a legfőbb ügyész válasza itt olvashatók.

Válaszában a legfőbb ügyész felsorolta, hogy eddig milyen bűncselekmények gyanúja merült fel a Szőlő utcai botrányban, amelyben eddig hét embert gyanúsítottak meg, illetve tartóztattak le. A több mint tucatnyi bűncselekmény gyanúját felsoroló listán szerepel egyebek mellett emberkereskedelem, aljas indokból elkövetett könnyű testi sértés, lőfegyverrel visszaélés, szexuális visszaélés, szexuális erőszak és gyermekprostitúció kihasználása is.

Az előzmények

A Szőlő utcai javítóintézet igazgatóját, Juhász Péter Pált és élettársát, az Aisha néven szereplő nőt májusban emberkereskedelem és kényszermunka miatt gyanúsították meg, először két, majd idővel három nő prostitúcióra kényszerítése miatt.



A 444 feltárta, hogy az egyik érintettel Juhász és élettársa 12 éves korában került kapcsolatba.



Novemberben újabb ügyekben gyanúsították meg Juhászt: először hűtlen kezeléssel és magánokirat-hamisítással, majd egy hétre rá pénzmosással. Az akkori közlemény szerint Juhász és társa több mint 100 millió forintot keresett a nők prostitúcióra kényszerítésével. Juhász a pénz egy részét a javítóintézetben tartotta.



Juhász ellen több áldozat tett feljelentést, azzal vádolva a volt igazgatót, hogy kiskorúként szexuális kapcsolatot létesített velük, vagyis szexuális erőszakot követett el ellenük. Három áldozat állt ki a nyilvánosság elé különböző súlyú ügyekkel, ketten közülük a Szőlő utcában voltak, egyikük bejárt oda. Utóbbi áldozat még nyáron tett feljelentést Juhász ellen.

Múlt héten megkérdeztük a Központi Nyomozó Főügyészséget, hogy Juhászt a kiskorúak ellen elkövetett szexuális visszaéléssel is meggyanúsították-e, amire azt írták, a nyomozás érdekeire tekintettel a közleményeiken túl nem kommunikálnak az ügyről. Általánosságban azt írták, „a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen alakult nyomozó csoport az ügy teljes körű, minden részletre kiterjedő feltárása érdekében továbbra is soron kívül jár el. A nyomozás azonban továbbra sem nyilvános része a büntetőeljárásnak, ezért valamennyi rendelkezésre álló bizonyíték értékelésére és a tervezett eljárási cselekmények megjelölésére nincs mód.”

A Tuzson-jelentés szerint nem volt kiskorú érintett

Tuzson Bence igazságügyi miniszter szeptember végén, amikor közzétette az úgynevezett Tuzson-jelentést, úgy fogalmazott, hogy a jelentése alapján, „amelyet a kormány megbízásából készítettem a Szőlő utcai büntetőüggyel kapcsolatban” kimondható: a büntetőügyben kiskorú sértett nem merült fel.

November eleji parlamenti meghallgatása után viszont már azt mondta lapunk kérdésére, hogy tisztázni kell, volt-e kiskorú érintett a Szőlő utcai ügyben. Igaz, a meghallgatásán többször is elismételte, hogy amikor a jelentés készült, akkor a kiskorúkra vonatkozó állítások még teljes egészében igazak voltak.

