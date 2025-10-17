Ilyen politikai megtorlást még tényleg nem láttunk soha

Leginkább politikai hisztériakeltés volt a Semjén Zsoltot ért rágalmakra válaszként bedobott „államellenes puccskísérlet” és a mindenféle, „a kormány cselekvőképességét” akadályozni próbáló nemzetközi hálózatokról szóló narratívák. Az állam működőképességének veszélyeztetése miatt, úgy tűnik, a mai napig senki sem tett fejelentést, pedig ez elég súlyos vád lenne.
A puccsot emlegető Kocsist még október elején kérdeztük arról, tett-e végül feljelentést, amire azóta sem érkezett válasz, ahogy az Igazságügyi Minisztérium sem reagált megkeresésünkre, holott a pár hete közzétett vizsgálati jelentés szerint feltárni igyekszik a „kormánnyal szembeni, szervezett, összehangolt akció további összefüggéseit”.
Gulyás Gergely a múlt heti kormányinfón el is ismerte a feljelentést feszegető kérdésünkre, hogy „a büntetőjogi terminológia és a politikai valóság nem mindig egyezik”. Arról beszélt, ugyan jól fogalmazott a puccsot emlegető Kocsis, és az állam cselekvőképességét veszélyben látó Orbán Viktor, de ez nem azonos a büntetőjogi kategóriával. (Egy büntetőjogász le is vezette, hogy jogilag mikor áll meg egy puccskísérlet, de annak feltételei nyomokban sem teljesültek.)
Kocsis Máté nemcsak puccsot emlegetett, hanem arról is beszélt, hogy Semjén megrágalmazása miatt „a magyar politikában eddig soha nem látott megtorlásnak kell következnie”, Orbán pedig a Harcosok Órájában arról beszélt, „lesz haddelhadd".
Ez a soha nem látott megtorlás egyelőre elmaradt, hacsak nem vesszük annak Kocsis Máté Facebook-posztjait, például Juhász Péterrel kapcsolatban. Egyelőre úgy tűnik, hogy valami olyasmi történik, mint ami idén már több alkalommal is, például a nagytakarítási törvénnyel vagy a pride-dal: kemény, sokszor durva fenyegetőzés, a jogállamitól is elrugaszkodó módszerek, retorziók belengetése, aztán hetekig tartó ijesztgetések, nyilatkozatok után, végül elhal a dolog.
