Hatalmasat hablatyolt Gulyás Gergely, amikor megkérdeztük, hogyhogy simán lement a pécsi Pride a tiltás ellenére is

Gulyás Gergely szerint az EU-ban nem sok kormány tart ilyen Kormányinfót. Hát ilyet tényleg nem tart senki.
A kép a szombati Digitális Polgári Kör-találkozón készült.
Először rágalmazási ügyként kommunikálta a kormány a Semjén elleni vádakat, majd államellenes puccskísérletet faragott belőle. Állítólag Semjén győzte meg Orbánt arról, hogy ez nem csak róla szól. Jogilag nem lesz könnyű ráhúzni ezt a kategóriát a történtekre.
A rendőrség gyanút fogott és betiltotta a felvonulást, rejtélyes társszervtől beszerzett minősített adat alapján, ám a Kúria szerint aggodalomra semmi ok.