A közlekedés biztonságát veszélyeztető állatok túlszaporítása ellen tüntetnek Pécsen aznap, amikor a Pride lenne

Bár a Pécs Pride betiltását helybenhagyta a Kúria, egy másik, aznapra szervezett demonstrációt engedélyezett – írta meg a Telex. A demonstrációt a rendőrség azért tiltotta be, mert annak szervezője, Heindl Péter jogász és emberjogi aktivista az idei Pécs Pride adománygyűjtő nagykövete volt, az útvonal pedig nagyban fedte a korábbi Pride-okét.

Pride Pécsen, 2022-ben Fotó: Bankó Gábor/444

Az egyetlen bökkenő, hogy Heindl 500 fős felvonulásra szóló bejelentése szerint nem a melegjogok mellett, hanem „a vadállatoknak a közlekedés biztonságát veszélyeztető túlszaporítása ellen” kívánt demonstrálni. Ő maga ígérte meg, hogy ebben a témában lesznek beszédek, és tudomásul is vette a gyülekezési törvény szigorításáról szóló áprilisi törvénymódosításokat.

A rendőrség viszont arra jutott, hogy túl sok az egyezés a két tüntetés között. A hatóságok szerint a szerző nem tudta garantálni, hogy 18 éven aluliak ne találkozzanak „homoszexualitást népszerűsítő” tartalmakkal, jelképekkel a rendezvényen. Ezért jött a tiltás.

Érdekes körülmény, hogy a rendőrség „társszervtől beszerzett minősített adatot” is értékelt, ez is számított a döntése meghozatalakor. Hogy melyik ez a társszerv, és hogy miért minősítették az általa beszerzett információt, nem derül ki.

A Kúria azonban arra jutott, hogy Heindl egyértelműen, büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozott. A Kúria szerint a rendőrség „megalapozatlanul és jogszerűtlenül vonta le azt a következtetést, hogy a felperes által bejelentett rendezvény célja valójában az esetlegesen betiltott pécsi Pride helyettesítése”. Heindl egyelőre annyival reagált, hogy jövő héten egyeztetni fog a rendőrséggel.

Egyszer már betiltották

A rendőrség szintén a gyülekezési törvényre hivatkozva tiltotta be a Budapest Pride-ot, amit végül rekordrészvétellel tartottak meg, és a résztvevőket nem büntették. A szervezők ellen, igaz, indult eljárás, Karácsony Gergelyt augusztusban gyanúsítottként hallgatták meg, majd az ügyészség elutasította a főpolgármester ezzel szembeni panaszát.