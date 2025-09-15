A Kúria helybenhagyta a Pécs Pride betiltását, a szervezők a felvonulást így is megtartják

Helybenhagyta a Kúria a határozatot, amivel a rendőrség megtiltotta a Pécs Pride megtartását – írta meg a HVG. A Kúria elutasított egy magánszemély által a rendőrségi határozat ellen benyújtott keresetet, mivel úgy találta, hogy a rendőrség jogosan tiltotta meg az eseményt a gyülekezési törvényre hivatkozva. A szervezők közölték, hogy így is megtartják a felvonulást az eredeti tervek szerint.

Pécs ikonikus fideszes politikusának, Hoppál Péternek a képe a 2022-es II. Pécs Pride felvonuláson.
Fotó: Bankó Gábor/444

A Kúria szerint a Pécs Pride megtiltása indokolt volt a márciusban módosított gyülekezési törvény alapján. A rendőrség erre a törvényre hivatkozva tiltotta be a Budapest Pride-ot is is, amit végül rekordrészvétellel tartottak meg, és a résztvevőket nem büntették meg. A szervezők ellen viszont indult eljárás, Karácsony Gergelyt augusztusban gyanúsítottként hallgatták meg, majd az ügyészség elutasította a főpolgármester gyanúsítás elleni panaszát.

A rendőrség közel két hete tiltotta be az idei, ötödik, október 4-re meghirdetett Pécs Pride-ot. A rendőrség szerint nem tehettek mást, hiszen a törvény egyértelműen előírja, hogy tilos olyan gyűlést tartani, ami a homoszexualitást népszerűsíti vagy megjeleníti, és a gyerekek védelme megelőzi a szabad gyülekezéshez való jogot is.

Magyarországon Budapesten kívül egyedül Pécsen szokták megszervezni a melegjogi felvonulást. A Freedom of My Identity Emberi Jogi Fesztivál záróeseményeként tarják meg, amit ismét a Diverse Youth Network nevű NGO szervez. A Kúria döntésére reagálva azt írták: „Ez a döntés újabb bizonyítéka annak, hogy a hatalom jogi eszközökkel igyekszik korlátozni az alapvető szabadságjogok érvényesülését, és ellehetetleníteni a békés gyülekezéshez való jog gyakorlását.” Szerintük „a közösség bátorságát és összefogását sem lehet hatósági eszközökkel eltörölni”, úgyhogy az eredeti tervek szerint megtartják a Pécs Pride-ot. Azt írták, „annál biztonságosabb és szabadabb lesz a felvonulás, minél többen állunk ki egymásért, és minél többen mutatjuk meg, hogy a közösség ereje erősebb minden tiltásnál”.

